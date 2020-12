Telegram jako první testuje funkci Announce Messages with Siri

Zdroj: Neowin

Telegram jako prvnĂ­ testuje funkci Announce Messages with Siri

S příchodem iOS 13 se sluchátka AirPods a Powerbeats Pro dočkala nové funkce Announce Messages with Siri. Jednoduše řečeno vám Siri sama přečte příchozí zprávu, čímž nemusíte nutně sahat po telefonu či hodinkách. S touto funkcí si nyní pohrává dokonce také Telegram, který je právě ve fázi beta testování.

Telegram testuje novou funkci od Applu

Poslední beta verze aplikace Telegram získala podporu Announce Messages with Siri. To znamená, že kdykoliv dostanete zprávu v rámci Telegramu, Siri vám přečte text do sluchátek a umožní vám odpovědět skrze váš hlas. Pokud používáte beta verzi Telegramu, najdete funkci v Nastavení> Oznámení> Oznamovat zprávy pomocí Siri.

Telegram je a pravdÄ›podobnÄ› bude i prvnĂ­ aplikacĂ­ tĹ™etĂ­ stany, která si s podporou tĂ©to funkce pohrává. BohuĹľel nevĂ­me, kdy pĹ™esnÄ› by se funkce mÄ›la zpřístupnit širokĂ© veĹ™ejnosti. KonkurenÄŤnĂ­ platformy, jako je tĹ™eba WhatsApp, prozatĂ­m nepotvrdily plány pro zavedenĂ­ tĂ©to funkce.Â

Zdroj: 9to5mac.com



