Samsung Internet 13.0 přináší několik novinek

Jihokorejský technologický gigant Samsung zveřejnil novou aktualizaci v podobě Samsung Internet 13.0, která přináší funkce poskytující bezpečnější procházení webových stránek.

Pokud patříte mezi uživatele používající webový prohlížeč od Samsungu, velmi oceníte novou funkci ve formě tajného režimu. Ten samozřejmě umožňuje automaticky vymazat historii prohlížení, jakmile budou všechny karty tajného režimu zavřeny. Pokud přejdete do tohoto režimu, budete o tom vědět pomocí ikony.

Aktualizace dokonce přináší funkci, která varuje uživatele během návštěvy potenciálně nebezpečného webu. Pokud se prohlížeči bude web zdát škodlivý, okamžitě o tom budete informování prostřednictvím oznámení.

Kromě vylepšeného soukromí a zabezpečení Samsung Internet 13.0 přináší lepší uživatelský komfort. Nyní můžete použít režim Vysoký kontrast se zapnutým Tmavým režimem, čímž písma a další součásti ještě více vyniknou. Samsung Internet 13.0 také zavádí rozšiřitelnou lištu pro nabídky, jako jsou záložky, uložené stránky, historie a stahování.

Zdroj: xda-developers.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!