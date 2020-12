Zdroj: Dotekomanie.cz

Není tomu dlouho, co jsme vám psali o tom, že Spotify umožňuje pokročilou úpravu vašich playlistů, přímo na vašem mobilním zařízení. Bohužel to však nebyla tak úplně pravda. Chyběla totiž docela zásadní možnost, a to změnit náhledový obrázek.

Spotify nabídne přehrávání lokálních souborů

Spotify dodrželo slib

Tentokrát to už tedy vypadá, že Spotify dodrželo svůj slib a konečně si můžete změnit náhledový obrázek u svého playlistu namísto nepříliš hezké mozaiky coverů alb, ze kterých je daný playlist složen. Poté co si vytvoříte playlist, nebo pokud ho již máte vytvořen, kliknete na 3 tečky v pravém horním rohu a zde by měla být možnost nahrání vlastního náhledového obrázku.

Novinka by měla být dostupná již nyní, a to pro předplatitele Premium, ale i uživatele Free. Mnozí z vás na tuto možnost jistě už delší dobu čekali a v těchto dnech by již měla být venku. Stáváte se tak ještě nezávislejší na vašem PC, které nemusíte mít vždy u sebe. Mobilní telefon či tablet téměř každý nosí velmi často u sebe, a tak si tedy můžete třeba i podle nálady vytvořit playlist a obratem si k němu zvolit vlastní náhledový obrázek.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Spotify vám konečně umožní změnit náhledový obrázek u vašich playlistů

reklama reklama