OnePlus se pokouší spolupracovat s Googlem na Wear OS

Společnost OnePlus se nyní chystá uvést rovnou tři smartphony v podobě OnePlus 9, OnePlus 9 Pro a OnePlus 9E. Zřejmě se v příštím roce dočkáme také nových modelů série Nord a lze očekávat novinky i v oblasti příslušenství. Firma ale také nabízí například televizi. Tak trochu se dá říci, že jí chybí v portfoliu minimálně zástupce kategorie chytrých hodinek. V této oblasti se odehrálo několik změn.

Carl Pei opustil společnost OnePlus

Spolupráce s Googlem?

První náznak chytrých hodinek od společnosti OnePlus se objevil již v roce 2014, tehdy dostaly pracovní název OneWatch. Bohužel jsme se nikdy nedočkali uvedení a celý projekt byl poslán k ledu. V tomto roce ale firma ukázala, že pracuje na dalších projektech, přičemž jedním z nich mají být i chytré hodinky. Kolem tohoto tématu se objevilo několik spekulací a poslední takovou neoficiální zprávou je, že hodinky nemají používat systém Wear OS od Googlu.

Záhy se ale začaly objevovat další spekulace. Jedny uváděly, že se OnePlus vrací k Wear OS, jiné že je celý projekt odložen. Současný generální ředitel Pete Lau v jednom rozhovoru ale uvedl, že se snaží spolupracovat s Googlem na samotném systému Wear OS, přičemž cíle jsou pro obě firmy stejné. OnePlus se snaží vylepšit propojitelnost s celým ekosystémem kolem hodinek, mobilů, televizí a dalších zařízení.

Sice Pete Lau nemohl sdělit více informací, ale z povahy zaměření společnosti se dá odhadovat, že se OnePlus snaží docílit co nejplynulejšího chodu chytrých hodinek s Wear OS, nebo minimálně je optimalizovat do takové míry, kdy bude uživatelský zážitek odpovídat nárokům společnosti. OnePlus je v optimalizaci systému, zejména Android, velmi dobrá. Zřejmě i to je tak trochu problém v případě chytrých hodinek.

Je tedy otázkou, kdy vlastně dojde k uvedení a jestli OnePlus zvolí nakonec Wear OS. Google by potřeboval skutečně pomoci s tímto segmentem. Když vezmeme v potaz, že odkupuje FitBit a dokonce má část společnost Fossil, tak by měl na poli chytrých hodinek začít ukazovat nějaké lepší výsledky.

