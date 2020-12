T-Mobile naděluje neomezená data do konce roku zdarma

Už jsme zde měli několik vánočních akcí nejen od mobilních operátorů. Jedná se o slevy, zvýhodněné akce a bonusy. Nyní společnost T-Mobile informuje, že takřka všem běžným zákazníkům dá neomezená data do konce roku.

T-Mobile Vánoce – druhá vlna pĹ™edstavena

Mobilní operátor T-Mobile nás dnes informoval, že v době od 24. prosince do 31. prosince 2020 dá všem nefiremním zákazníkům a živnostníkům neomezená data zdarma. Týká se to i majitele předplacených karet a živnostníků. Nic není potřeba dělat, ani si nemusíte nic kupovat.

Co by to bylo za Vánoce, kdybychom spolu neměli co sdílet. A protože bez mobilních dat se zážitky špatně sdílí, nadělí T-Mobile všem zákazníkům neomezený internet v mobilu zdarma. A to na celý poslední týden letošního roku.