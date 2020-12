OnePlus 9 se poukazuje na schématech aktualizováno

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 8. 12.

Po nějaké době zde máme další únik kolem nadcházejících novinek od OnePlus. K dispozici jsou detailnější schémata modelu OnePlus 9, kde se ukazuje například zadní rozložení foťáků. Sice jsou zobrazeny jen dva větší foťáky, ale zřejmě budou k dispozici celkem čtyři, kde zbylé dva budou jen pro makro snímky a hloubku ostrosti. Samotná přední kamera bude umístěna v tvoru rohu displeje.

Kromě toho se dozvídáme, že i tentokrát jen model OnePlus 9 Pro nabídne oficiální certifikaci IP68. Základní model nebude něčím takovým disponovat, ale asi bude mít dostatečnou ochranu. Zdroj také uvádí, že ani OnePlus 9E nebude mít IP certifikaci. Je to tedy podruhé, kdy vidíme náznak příchodu třetího smartphonu.

Aktualizováno 21. 11.

Nedávno se objevil render nadcházejícího top modelu OnePlus 9 a nyní zde máme výstřižek fotografie, konkrétně zadního modulu s foťáky. Dva zdroje potvrdily, že by se mělo jednat skutečně o OnePlus 9, přičemž se dozvídáme, že dva foťáky budou mít po 48 MPx. Kromě základního senzoru se nabídne i širokoúhlý snímač, přičemž oba budou standardně produkovat 12MPx snímky. Další senzor buď bude pro určení hloubky ostrosti nebo pro makro focení.

Původní článek 15. 11.

Společnost OnePlus nedávno představila svůj nejnovější top model 8T, přičemž tentokrát neexistuje další Pro varianta. Za pár měsíců dojde ale na představení další generace. Spekulovalo se, že by tentokrát mohly být představeny tři smartphony, ale nakonec se dočkáme standardní dvojice, tedy OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. Nyní se dozvídáme, jak by měla vypadat základní varianta.

OnePlus 9

Ještě je nějaký čas do představení OnePlus 9, takže informace jsou spíše kusé a možná ještě dost nepřesné. Lze předpokládat, že se dočkáme procesoru Snapdragon 875, jenž bude uveden v příštím měsíci. Spekuluje se, že by novinka měla mít displej větší než 6,55 palců a minimálně frekvenci 120 Hz, byť se objevily náznaky, že by mohlo dojít na použití 144Hz panelu.

Další levný OnePlus Nord SE by měl být představen začátkem příštího roku

Redakce 91mobiles získala CAD schémata chystané novinky OnePlus 9 a došlo na vytvoření renderu. Displej by měl být plochý s jedním otvorem pro foťák. Zadní strana ale bude hodně podobná designu aktuální série Galaxy od Samsungu. Pokud jsou schémata přesná, tak zadní modul s foťáky bude výraznější a obdélníkového tvaru.

K představení novinky by mělo dojít zřejmě v březnu 2021 a kromě lepších specifikací se asi můžeme těšit na bezdrátové nabíjení a modifikované senzory pro focení. Samozřejmě je otázkou, čím se bude lišit základní OnePlus 9 od verze Pro.

