Google Camera Go získává HDR režim pro levné mobily

Google se stále snaží starat o levnější mobily, pro které vytváří upravenou verzi systému Android nazvanou jednoduše Android Go. S tím jsou spojeny i aplikace Go, které jsou dimenzované na slabý hardware. Jednou z nich je Camera Go, která je sice velmi odlehčena, ale nedávno dostala podstatnou novinku. Přišel čas na další vylepšení.

Camera Go a HDR

Už před pár měsíci Google avizoval, že aplikace Camera Go dostane HDR režim. Sice mnohé mobily z kategorie Go se mohou chlubit ve specifikacích HDR focením, ale ve skutečnosti je funkce velmi omezená. Hlavním důvodem je slabší hardware a nedostatečný software.

Google se na tuto problematiku zaměřil a využil nasbírané zkušenosti ve zpracovávání dat z foťáků. Své řešení implementoval do aplikace Camera Go a nyní je novinka konečně připravena pro nasazení. Díky HDR od Googlu lze dosáhnout vyššího dynamického rozsahu, ale i tak nečekejte nějaké zázraky. I tak by měly být výsledky lepší než před tím.

Camera Go by měla v těchto dnech mít k dispozici aktualizaci, která právě obsahuje HDR režim. První se dočkají modely Nokia 1.3, Wiko Y61 a Wiko Y81, následně by mělo dojít k dalšímu rozšíření. Google tentokrát ale omezuje HDR funkci na vybrané modely, takže instalace APK balíčku nemusí pomoci. Možná se objeví nějaká modifikovaná verze.

