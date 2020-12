Grafika: Microsoft.com

Tato služba je již nějakou chvíli k dispozici na operačním systému Android, a dokonce byla také na iOS, ovšem jen ve fázi testování. Kvůli pravidlům AppStore nemůže službu xCloud Microsoft vydat pro iOS. Microsoft však přesto našel řešení a již na jaře ho otestují právě majitelé iPhonů, iPadů a také klasických počítačů.

Herní služba xCloud již brzy na iOS a PC

Microsoft oficiálně nyní potvrdil, že na jaře 2021 bude herní streamovací služba xCloud dostupná i na iOS a Windows PC. Na iOS bude služba dostupná skrz webový prohlížeč. Podobně to již udělala nVidia se službou GeForce Now a Google plánuje se Stadia to samé, také skrz prohlížeč. Jedná se tak o zajímavé obcházení AppStore. Na Windows PC bude možné používat xCloud standardně přes aplikaci Xbox.

Služba xCloud využívá technologii Azure. Díky tomu bude moci Microsoft svým uživatelům zpřístupnit konzolové hry pro všechna zařízení, včetně zmíněných smartphonů. Hry samozřejmě budou streamovány přes datová centra, takže telefony v tomto případě budou fungovat spíše jen jako displeje a ovladače. Uživatelé si budou moci ke svému smartphonu připojit dokonce i Xbox ovladač. Když tedy nebudete chtít používat dotykovou obrazovku, jednoduše připojíte bezdrátový ovladač a pokračujete v hraní.

Zdroj: theverge.com



Domů » Články » Microsoft potvrdil příchod xCloud beta pro iOS a PC na jaře 2021

reklama reklama