iOS 14.3 RC je k dispozici testerům, přinášíme souhrn nových funkcí

Apple kromě nových bezdrátových sluchátek AirPods Max vydal také poslední beta verzi iOS 14.3 Release Candidate (RC). Ta je samozřejmě k dispozici všem registrovaným beta testerům. Změn bude hned několik. Na ty nejzásadnější se podíváme níže.

Nejprve se sluší říci, kdy dorazí finální verze také široké veřejnosti. S největší pravděpodobností se tak stane v průběhu příštího týdne, konkrétně mezi 14. prosincem. Apple také začal své bety pojmenovávat RC (Release Candidate), což znamená, že se jedná o finální beta verzi.

iOS 14.3 RC je k dispozici vývojářům a veřejným beta testerům prostřednictvím aplikace Nastavení. Nový instalační balíček nabízí podporu pro nový formát fotografií ProRAW, kterého se dočkají majitelé iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Změn se dočkala také aplikace Fotoaparát. Konkrétně jsme se dočkali možnosti záznamu videa při 25 fps a zrcadlení předního fotoaparátu pro statické fotografie na iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X.

iOS 14.3 ale dorazí se změnami v rámci aplikace Apple TV. Jmenovitě zde bude nová karta Apple TV+ pro jednodušší objevování a sledování pořadů a filmů Apple Original. Dále vylepšené vyhledávání, takže budete moci procházet obsah podle kategorií, jako je žánr, a během psaní zobrazovat nedávná vyhledávání a návrhy. Poslední změnou jsou nejlepší výsledky vyhledávání s nejrelevantnějšími shodami ve filmech, televizních pořadech, obsazení, kanálech a sportu.

Zajímavou novinkou je také snadnější nastavení vlastních ikon aplikací skrze zkratky. Pomocí aplikace zkratky lze totiž vytvořit zástupce na spuštění jakékoliv aplikace a tomuto zástupci dát vlastní ikonku. Doposud ale měl tento proces své mouchy. Vždy po spuštění aplikace přes vlastní ikonku se nejdřív otevře aplikace Zkratky a teprve z ní je uživatel přesměrován do cílové aplikace, kterou chce spustit. Ovšem od iOS 14.3 tomu bude zcela jinak. Nově se spustí rovnou cílová aplikace s vlastní ikonkou a z aplikace zkratky jen dostanete notifikaci. To je jednoznačně dobrá zpráva a výrazně to zlepšuje uživatelský komfort při použití vlastních ikonek. Kromě ikonek to má i další výhody, mnoho akcí tak nyní nebude vyžadovat spuštění aplikace Zkratky.

