Google Authenticator pro iOS získává modernější kabátek

Začátkem tohoto roku se ověřovací aplikace Google 2FA dočkala velké aktualizace, která přinesla modernější kabátek. Novinky se ale nejprve objevily na operačním systému Android, až nyní přichází pro iOS. Google Authenticator pro iOS přichází nejen s novým tmavým režimem, ale také nabízí funkce pro přenos účtu.

Aplikace poskytuje dvoufázové ověřovací kódy při přihlašování k webům a ve srovnání s alternativami je aplikace velmi jednoduchá, ovšem postrádá řadu užitečných funkcí. iOS verze byla naposledy aktualizována v roce 2018, Google ji musel připravit pro iPhone X, který přišel s novým rozvržením.

Nová verze 3.1 přináší modernější vzhled. Celá aplikace má v podstatě ostré bílé pozadí s odstraněnou modrou horní lištou, přičemž různé prvky byly vycentrovány. S novým pozadím přichází také podpora pro Dark Mode (Tmavý Režim).

Stejně jako v systému Android je klíčovým doplňkem možnost „Přenášet účty“. V aplikaci je umístěna nová možnost exportu nebo importu 2FA kódu pomocí QR kódů. Funkce výrazně zjednodušuje proces nastavení při přenosu zařízení, přičemž uživatleům si stačí nainstalovat aplikaci Authenticator do nového telefonu a naskenovat QR kód.

Zdroj: 9to5google.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!