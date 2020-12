Google upravuje vzhled Fast Pair, inspiroval se u Applu

Zdroj: Google

Párování bezdrátového příslušenství bylo na Androidu vždy trochu komplikovanější, nebo delší. Standardně musíte jít do nastavení, sekce Bluetooth a pak nechat vyhledat zařízení, spárovat a pak jste se mohli pustit do používání. Google se na tento proces zaměřil a například u chytrých hodinek s Wear OS je celý proces do značné míry zjednodušeny. U sluchátek se na druhou stranu objevila technologie Fast Pair. Ta dostává aktualizaci, která se dotkla vzhledu oznámení.

Android Fast Pair – novinka zjednodušujĂ­cĂ­ párovánĂ­ BT sluchátek

Nové Fast Pair

Rozšíření Fast Pair slouží hlavně pro jednodušší párování zařízení s Bluetooth příslušenstvím. Je zde menší komplikace, jelikož sluchátka musí podporovat Fast Pair. Do této chvíle byl inicializační proces jen v podobě vyskakující notifikace. Google zapracoval na celkové podobě a vytvořil dialogové okno, které se vysune při prvotním párování ze spodní části displeje.

Mnozí majitelé iOS zařízení si povšimnou podobnosti právě na jejich systému. Na druhou stranu se asi jedná o nejjednodušší řešení, kdy je vše na dosah palce. Toto grafické zobrazení se ale objeví jen při prvotním párování. Při druhém a dalším připojení se již zobrazí jednoduchá vyskakovací notifikace v horní části displeje. Také se nezobrazí na vašem druhém zařízení se stejným uživatelským účtem.

V tuto chvíli nevíme, jestli je tato novinka dostupná na všech zařízení. Google může zatím testovat novou podobu, případně je nutná instalace nové verze Google Play Služeb.

