HMD Global za týden uvede nový Android 10 Go smartphone

Společnost HMD Global oficiálně potvrdila příchod svého nového smartphonu, který bude založený na Androidu 10 Go Edition. Už v Číně 15. prosince dojde k představení tohoto nového kousku. Doposud společnost představila telefony Nokia C1, Nokia C2 a také Nokia C3. S největší pravděpodobností se v tomto případě bavíme o zařízení pod názvem Nokia C1 Plus.

HMD Global přivede další levnou Nokii

Chytrý telefon byl nedávno spatřen v rámci certifikačního procesu TENAA s označením Nokia TA-1335 4G. Zahraniční zdroje uvádí, že půjde o smartphone z kategorie Android 10 Go Edition. Srdcem tohoto kousku by měl být čtyřjádrový procesor od dosud nespecifikovaného výrobce. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se měla postarat operační paměť s kapacitou 2 GB.

Dále bude k dispozici vnitřní 64GB úložiště s možností rozšíření skrze microSD, přední a zadní 8Mpx fotoaparát s přisvětlovacími LED diodami. Rozměry zařízení budou činit 81 × 44,5 × 22 mm s hmotností 122 gramů. Současné hardwarové specifikace pak zakončuje 2 500mAh baterie.

Očekává se, že telefon bude v prodeji v červené, tmavě modré a šampaňské barvě. Cenu zařízení se dozvíme v průběhu představení.

