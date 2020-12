T-Mobile testuje „skleněné“ antény, i pro 5G

Zdroj: Dotekomanie.cz

Antény pro šíření mobilního signálu dnes mohou nabývat nejrůznějších podob. Pokud byste zapátrali, tak dokonce objevíte takové, které jsou maskované jako stromy. V případě městské zástavby je trochu větší problém, zejména s ohledem na historický charakter v případě starších měst. Nejenže je umisťování běžných anténa poněkud obtížné, ale ani jejich vzhled příliš nezapadá. Nově se zde nabízí řešení od společností T-Mobile a AGC Glass Europe.

Skleněné antény

Uvedené společnosti v tuto chvíli testují nový typ antény WAVEATTOCH, která je průhledná a dalo by se skoro říci, že se jedná o skleněnou anténu. Ve vrstveném skle jsou umístěny velmi malé vodiče v potřebném uspořádání, které fungují jako anténa. Díky svému rozložení je právě vše průhledné a okem skoro nepostřehnutelné.

V rámci testování se používají menší typy, které stačí umístit za existující okno. Díky průhlednosti poměrně lépe zapadnou, přičemž z venku nejsou tak viditelné jako běžné typy. Společnost AGC Glass Europe nám potvrdila, že samotná technologie by mohla být použita i pro vytvoření speciálního okna v patřičných rozměrech s touto technologií. V tuto chvíli se ale testují jen menší modely, které jsou jen jako doplněk na okno.

Součástí testování jsou také speciální skla WAVETHRU, která nabízí deseti až stonásobně nižší útlum, takže signál může lépe procházet. V tuto chvíli jsou nové průhledné antény směrové, přičemž se počítá s pokrytím signálu mimo budovu, respektive místnost. Již v tuto chvíli se novinka testuje na centrále T-Mobile v Praze.

Antény pracují na frekvencích pod 6 GHz, takže se mohou používat pro 3G, 4G a také 5G sítě. Otázkou je, jestli testy dopadnou dobře a bude zájem na trhu. S komerčním prodejem a nasazením by se mohlo začít v příštím roce. Tato novinka si najde uplatnění na místech, kde není dovoleno jen tak umisťovat běžné antény, případně by to bylo komplikované.

