WhatsApp vás „donutí“ více nakupovat přímo v aplikaci

Populární mobilní kecálek WhatsApp minulý měsíc do své aplikace přidal nové nákupní tlačítko, díky němuž mohou uživatelé jednodušeji procházet katalogy produktů. Služba ale oznámila další novou funkci, která je zaměřena na ještě lepší nakupování v rámci jedné aplikace.

WhatsApp do své mobilní aplikace přidává tzv. vozíky, což uživatelům umožní procházet katalog firem, vybírat více produktů najednou a odesílat objednávky v jedné zprávě pro firmu. Kromě toho, že vozíky umožní uživatelům lepší nakupování, podnikům také výrazně usnadní sledování objednávek od zákazníků.

Když navštívíte firemní katalog skrze WhatsApp, můžete jej přidat do košíku pomocí nového tlačítka „Přidat do košíku“, které se nachází ihned vedle produktu. Chcete-li upravit svůj košík, klepněte na tlačítko „zobrazit košík“. Jakmile budete mít svůj košík hotový, budete moci poslat prodejci zprávu s objednávkou. Zklamáním je ale stále nemožnost platit přímo v mobilní aplikaci. Očekáváme ale, že tato funkce dorazí v blízké budoucnosti.

Zdroj: androidcentral.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!