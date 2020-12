Geekbuying zlevnil spoustu skvělých produktů sponzorovaný článek

Xiaomi Viomi V3 Pro je perfetkním chytrým vysavačem

Tento malý vysavač od společnosti Xiaomi nabízí hned několik funkcí. Jednou z nich je například jak schopnost vysávat, tak vytírat podlahu. Můžete si tedy být jisti, že váš domov, nebo alespoň podlaha ve vašem domově, tak bude dokonale čistá. Se svým vysokým sacím výkonem až 2600 Pa je také schopný uklidit veškerý prach a jiné nečistoty, které se na podlaze nacházejí.

Nebyl by to ale chytrý vysavač, kdyby se nedal ovládat pomocí smartphonu. Proto, krom standardní navigační výbavy, jako jsou senzory pro mapování okolí, které vysavači pomáhají navigovat se po místnostech, je zde i možnost kontroly přes telefon. Konkrétně si tak můžete třeba navolit, kde zrovna chcete, aby vysavač vysával. Můžete ho také pomocí mapy vašeho domu/bytu navést na konkrétní místo, které chcete vysát.

Vysavač samotný má kapacitu baterie 4 900 mAh, díky které může vydržet na jedno nabití až 2,5 hodiny při vysávání plochy o velikosti 250 m². Vysavač je také schopen vystoupat po předmětech až do výšky 2 centimetrů, takže se nemusíte bát, že by se nedostal přes práh místnosti. Je také vybaven senzory pro prevenci pádu ze schodů, je schopen sám najít dokovací stanici při nízké úrovni baterie, a dokáže dokonce rozpoznat, o jaký terén se jedná, a jakou vysávací metodu má použít.

Pokud si tento krásně chytrý a praktický vysavač chcete pořídit, můžete tak učinit na webu Geekbuying. Zde se cena pohybuje za 11 355 Kč. Pokud však využijete náš kód VIOMIV3Z1 , vysavač může být váš již za 10 011 Kč. Navíc jej můžete zakoupit přímo z českého skladu, tudíž se k vám vysavač dostane maximálně do 2 pracovních dnů. Kupujte ZDE.

Chytrý televizní box TANIX H2 Hi3798M V110

Máte starší hloupou televizi, chtěli byste mít možnost využít její potenciál na plno a zároveň nechcete utrácet závratné částky pro rozšíření jejich funkcí? V tom případě si internetový obchod Geekbuying.com připravil slevovou akci právě pro Vás.

Tanix H2 je chytrý televizní box, který má nainstalovaný Android 9.0 a disponuje procesorem Hi3798M střední třídy a 2GB Operační pamětí. Procesor má však dostatek výkonu pro streamování až 4K videí a také hraní her. Díky úložišti o velikosti 16 GB si pak můžete užít spoustu zábavy a nainstalovat vaše oblíbené aplikace přímo do samotného boxu. Komu by tato velikost ale nestačila, je zde také slot na microSD kartu, takže místo pro vaše oblíbené aplikace si můžete ještě více rozšířit.

Nebudete ochuzeni ani o podporu vašich oblíbených konektorů. Tanix H2 totiž disponuje pořádnou porcí konektivity. HDMI je samozřejmostí, dále zde nechybí například USB 2.0, konektor na anténu a pokud se vaše televize nachází dále od vašeho WiFi routeru, nezoufejte. Box můžete k síti připojit také kabelem pomocí konektoru RJ-45, čímž docílíte ještě rychlejší odezvy.

Tanix H2 může být váš již za 603 Kč a navíc pokud objednáte z evropského skladu, domů vám dorazí do 7 pracovních dnů. Pokud však využijete náš kód 56KRVLBZ, tento chytrý TV Box může být váš již za 511 Kč. Kupujte ZDE.

M.2 SSD disk do USB STmagic SPT31

Naše drahocenná data je třeba nějakým způsobem zálohovat či ukládat, abychom předešli jejich možným ztrátám. V dřívější době byly nejlepším řešením vysokokapacitní pevné disky. Ať už interní, tak právě externí. Jedno prostou nevýhodu však HDD mají, a to dodnes.

Mimo větší náchylnost k poškození při případném přenášení se jedná hlavně o nízkou přenosovou rychlost. Tyto dva aspekty mají na svědomí, proč se na světlo světa dostaly nové druhy disků s označením SSD – Solid State Drive. A právě na jeden takový přenosný SSD disk máme slevový kupón.

SSD disk pro každou příležitost

Konkrétně tento model SSD lze využít i k mobilnímu telefonu či jinému chytrému zařízení. Tuto vlastnost má minimum disků, což dělá z tohoto prvku velmi exkluzivní věc. Na trhu lze dnes najít i pouzdro, které udělá z obyčejného disku externí a dokonce lze i k telefonu připojit.

Tento typ SSD disku nabízí i skvělou rychlost zápisu, přesněji 420 MB/s. Díky tomu přesunete i BluRay film za několik málo sekund. Rychlost čtení nezůstala pozadu, a je dokonce vyšší. Disk nabídne až 500 MB/s, což je skvělá rychlost. Nabízí taktéž velmi malé tělo, díky kterému je disk jednoduše přenositelný. Podporuje i nejnovější USB 3.1. Kromě toho je vybaven speciálním softwarem, který vaše data ochrání před různými hrozbami.

Pokud vás tento disk zaujal, můžete si jej zakoupit u internetového obchodu Geekbuying za exkluzivně nízkou cenu 1811 Kč za variantu 512 GB. Pokud však využijete náš kód NNNSPT31 , tento chytrý TV Box může být váš již za 1 662 Kč. Kupujte ZDE.

HIMO Z20 aneb elektrikou rychle a bezpečně

Na kole HIMO si můžete uhánět rychlostí až 25 km/h, a to až do vzdálenosti 80 km. Tedy na jedno nabití můžete jezdit pět hodin po městě či vesnici, jak se vám zachce. Elektrokolo navíc má skvělou možnost jednoduchého poskládání, takže je v nedostupných zákoutích snadno přenositelné.

Váha 19 kilogramů je obdobná vašemu kolu. Navíc se nemusíte bát ani o svoji bezpečnost, protože elektrokolo má duální brzdící systém, který z plné rychlosti zastaví plně do čtyř metrů. Díky speciální funkci obnově energie pomocí kinetické energie tak můžete prodloužit výdrž baterie. Elektrické kolo navíc disponuje malým displejem, kde vidíte, kolik baterie vám ještě zbývá.

Originální HIMO Z20 na českých e-shopech zatím neseženete. U internetového obchodu Geekbuying jej však můžete koupit jen za 19328 Kč. Pokud však využijete náš kód GKB491S , tento chytrý TV Box může být váš již za 17 691 Kč. Obchod Geekbuying kromě této senzační ceny nabízí navíc dopravu zcela zdarma. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z evropského skladu. A to už stojí za zvážení. Kupujte ZDE.

Elektrokoloběžka Kugoo S1 nyní ve slevě!

Koloběžka Kugoo S1 stojí za běžných okolností 8 831 Kč při koupi z polského skladu, nyní je však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu. Konečná cena tedy činí 6 114 Kč. Pokud zadáte náš kupón GKBBA10, zaplatíte jen 5 712 Kč. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z polského skladu. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je Kugoo S1 dostupná ZDE.

Kugoo S1 je lehká a snadno skladatelná koloběžka, která vás sveze rychlostí až 35 km/h, přičemž na jedno plné nabití je schopna ujet až 30 km. Váží přitom jen 12 kg, takže ani její přeprava není nijak náročná. Nesmírnou výhodou je, že pro nabíjení není nutné nosit ji k zásuvce v obýváku. Sama se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě odrážením, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Ke koloběžce je dostupná mobilní aplikace pro jednoduchou správu funkcí a parametrů.

Koloběžka Kugoo S1 stojí za běžných okolností 9 664 Kč při koupi z evropského skladu, nyní je však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu. Konečná cena tedy činí 7 006 Kč. Pokud zadáte náš kupón NNNESDEAL23 , zaplatíte jen 5 895 Kč a to už je pořádná sleva. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z evropského skladu. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je Kugoo S1 dostupná ZDE.

TWS sluchátka Haylou T15

Haylou T15 jsou skvělá kompaktní sluchátka špuntového typu. Nemusíte se tedy obávat, že by vám neseděla v uchu, jelikož si můžete sami zvolit jakou velikost přibalených špuntů si zvolíte. Každé sluchátko váží zhruba 3,7 gramů, přičemž jejich celková velikost činí 7,2 mm. Sluchátka jsou mimo jiné dodávána také se speciálním dobíjecím krytem, tak jako nabízí AirPods od Applu. Nicméně, na levé straně sluchátka se nachází dotyková část, díky které můžete ovládat hudební přehrávač, přijímat hovory a vyvolat chytrého asistenta.

O rychlé reakce se stará čip Realtek 8763VXP společně s Bluetooth 5.0 a odezva sluchátek je tak až 3x rychlejší. Nabíjecí pouzdro má kapacitu baterie obrovských 2200 mAh, což zaručuje až 60 hodin přehrávání, takže vám sluchátka vydrží opravdu dlouho. O reprodukci zvuku se stará 6mm dynamický měnič pro ještě lepší kvalitu zvuku.

Sluchátka Haylou T15 jsou na Geekbuying běžně dostupná za 966 Kč, pokud však využijete náš slevový kód 56E2R4BK, můžou být vaše již za 511 Kč a to už je pořádná sleva. Kupujte ZDE.



