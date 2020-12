Apple spustil program na výměnu dotykového displeje u iPhone 11

V pátek společnost Apple konečně oznámila, co hodlá dělat s potížemi, se kterými se setkávali majitelé iPhone 11. Někteří majitelé si stěžovali na problémy s dotykovou obrazovkou, která v některých případech přestala z ničeho nic fungovat. Jedná se konkrétně o modely vyrobené v období od září 2019 do května 2020.

Dotčení zákazníci si mohou domluvit schůzku v obchodě Apple Store nebo se obrátit na autorizovaného poskytovala Apple služeb s žádostí o bezplatnou opravu (u nás například iStyle). Apple také nabízí možnost poslat zařízení poštou. Společnost doporučuje, abyste si před návštěvou opravny svůj iPhone 11 zálohovali. Dále je doporučeno, pokud je displej popraskaný nebo rozbitý, abyste si jej opravili, než bude vyměněna dotyková obrazovka.

Pokud jste se s tímto problémem setkali a už jste Applu zaplatili za opravu nebo AASP, můžete kontaktovat společnost a zjistit, zda vám mohou být vráceny náklady na opravu – s největší pravděpodobností ano.

