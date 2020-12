HTC zaznamenalo 1% nárůst výnosů

I navzdory tomu, že se trh se smartphony v průběhu léta vrátil do relativně standardních prodejních čísel, HTC zažilo další hrozný rok. V listopadu letošního roku však značka zaznamenala růst poprvé od konce roku 2019.

Společnost HTC oznámila neauditované konsolidované tržby ve výši 19,7 mil. dolarů za měsíc listopad 2020. Jedná se zhruba o 1% nárůst oproti 19,5 mil. dolarům vykázaným v listopadu loňského roku. Tržby na tom samozřejmě nejsou tak dobře, aby se listopad stal nejlepším letošním měsícem pro HTC. Stále platí, že v rámci čísel byl pro společnost nejlepším měsícem roku 2020 září. Pozitivní však je, že se jedná o nárůst oproti říjnu, kdy firma vykázala zhruba 15,2 mil. dolarů.

Za celý rok 2020 činí celkové příjmy společnosti HTC 210 mil. dolarů, což představuje pokles o masivních 44,8 % z, 320 mil. dolarů, které vykázala ve stejném období roku 2019. Ještě tu máme prosincové výnosy, které se mohou do součtu promítnout. Je však prakticky nulová pravděpodobnost, že prodeje budou dostatečně vysoké na to, aby vyrovnaly obrovský propad.

Pokud jde o příští rok, HTC se bude i nadále věnovat na produkty v rámci VR. Může také na trh přivést více 5G smartphonů.

Zdroj: phonearena.com

