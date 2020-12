Apple čelí žalobě kvůli „monopolu“ obchodu AppStore

Zdroj: appleinsider.com

V poslední době se několik větších firem stojících za službami, hrami a aplikacemi snaží domoci lepších práv a možností v App Store. Problémem jsou i samotné poplatky, které musí odvádět Applu. Ten si uzme 30 % z každé platby, byť v poslední době došlo ke změně v případě menších vývojářů. Tentokrát zde máme další žalobu, která se zaměřuje na údajné monopolní chování Applu kolem samotné distribuce aplikací.

Cydia vs. App Store

Pokud patříte mezi dlouholeté uživatele iPhonu, asi jste už někdy slyšeli o alternativním obchodu Cydia. Abyste jej vůbec mohli použít na svém iPhonu nebo iPadu, potřebovali jste jailbreak k instalaci. Apple ale dělá všechno možné proto, aby znemožnil jailbreak. Tvůrce obchodu Cydia, Jay Freeman (známý Saurik) se pouští do soudního sporu s Applem kolem údajného monopolního chování.

Jay Freeman například uvádí, že majitel mobilního telefonu má právo si rozhodnout, co si nainstaluje do svého zařízení a odkud. Apple na druhou stranu zastává názor, že distribuce jen přes AppStore zvyšuje zabezpečení a chrání samotného uživatele, aby se mu nedostala škodlivá aplikace do zařízení. Na jedné straně tedy stojí na první pohled svoboda a na straně druhé ochrana uživatelů, ale samozřejmě zde je o něco víc.

Obchod Cydia vznikl například dříve než samotný App Store. Svého času také prodával aplikace, přičemž vydělával, ale možnost zakoupení byla před nějakou dobou odstraněna z obchodu Cydia. Jay Freeman si najal právní firmu Quinn Emanuel Urquhart a Sullivan, která zastupovala v Samsung v soudní bitvě proti Applu.

Samotný spor může trvat roky a není jasné, jak bude rozhodnuto, nebo kdo má šanci na vítězství. Pokud by soud rozhodl, že je zde monopolní chování ze strany Applu a nakonec by musel povolit alternativní obchody pro iOS zařízení, mohla by společnost přijít o značné peníze. Alternativní obchody by mohly nabídnout nižší cenu, respektive poplatek. Navíc by vývojáři možná nemuseli platit Applu každý rok poplatek za to, že mohou používat jeho AppStore případně další služby.

Zdroje: 9to5mac.com, engadget.com, appleinsider.com



Domů » Články » Apple čelí žalobě kvůli „monopolu“ obchodu AppStore

reklama reklama