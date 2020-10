WhatsApp konečně bude umět ztlumit kontakty navždy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jednou z nejvíce frustrujících věcí na platformě WhatsApp je, že nemůžete trvale ztlumit kontakt nebo skupinový chat. Populární komunikační nástroj totiž umožňuje ztlumit chaty pouze na osm hodin, týden nebo rok.

WhatsApp má dvě nové funkce

Začátkem letošního roku se objevila zpráva, že WhatsApp pracuje na tom, abyste mohli navždy ztlumit kontakty a skupinové konverzace. Vývoj funkce se pomalu a jistě blíží do finále, protože jsme se konečně dočkali první beta verze. Konkrétně ve verzi 2.20.201.10 je nová možnost ztlumení k dispozici.

Některým uživatelům se ale funkce objevila i při verzi 2.20.201.9. To naznačuje, že by mělo jít o serverovou záležitost. Bude ale ještě několik týdnů trvat, než se funkce rozšíří všem uživatelům. To ale není vše, co společnost chystá.

WhatsApp chce svým uživatelům do budoucna nabídnout lepší možnosti pro správu úložiště. S novými nástroji budou uživatelé moci udržovat konverzace aktivní, zatímco v pozadí odstraní staré a nepotřebné položky. Zpravidla může jít o dokumenty či média.

Pracuje se i na novém rozhraní pro úložiště

Hrstka uživatelů se již nyní dočkala přepracovaného uživatelského rozhraní pro sekci úložiště, které jim umožní snadno zobrazit a odstranit velké soubory. Nutno podotknout, že WhatsApp tuto funkci potřeboval jako sůl. Ve většině případech právě tento komunikátor zabírá nejvíce místa v telefonu, zejména pokud je používána pro osobní i pracovní konverzace.

S novou aktualizací tak bude část Úložiště vypadat jinak. V horní liště bude k dispozici lišta úložiště, kde budou odděleny vaše multimediální soubory a další obsah. Bylo by samozřejmě lepší, kdybychom mohli vidět podrobnější popis toho, jakého typu soubory jsou – jako fotografie, videa atd. Ale stále lepší toto řešení než současné.

Pod oddělené části se budou nacházet dvě sekce – zaslané soubory a velké soubory s možností „zkontrolovat a odstranit nepotřebné soubory“, čímž uvolníte místo v úložišti. V současné době je nástroj stále ve vývoji, takže je dost možné, že se leccos ještě změní. I zde platí, že bude trvat několik dalších týdnů, než bude funkce rozšířena všem uživatelům.

