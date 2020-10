iPhone 12 Mini přijde o těchto pět specifikací

Zdroj: MacRumors

iPhone 12 Mini má být letos nejmenším telefonem, který Apple za posledních několik let představí. Nabídne totiž pouhých 5,4 palců a konstrukci menší, než jakékoliv předchozí modely od vydání iPhone SE. Společnost tímto telefonem bude jednoznačně cílit na zákazníky, kteří stále mají rádi kompaktní rozměry s moderními technologiemi. iPhone 12 Mini ale bude mít i svá negativa, konkrétně nyní víme o pěti věcech, kterých se budete muset v případě koupě vzdát.

iPhone 12 Mini: displej a technologie

Očekává se, že iPhone 12 Mini bude mít OLED displej s integrovaným dotykovým Y-OCTA, který zařídí bohatší barvy a věrnější černou barvu, než nabízí LCD. Očekává se ale, že displej bude mít určité nevýhody, oproti verze s přídavkem Pro a Pro Max. Prémiové modely totiž nabídnout 10bitové barvy pro živější a realističtější barvy a bohatší škálu barevných gradací, stejně jako XDR.

Navíc, pokud se letos skutečně objeví 120Hz ProMotion displeje, rozhodně nezamíří do kategorie Mini, ale pouze pro prémiové modely Pro a Pro Max.

iPhone 12 Mini: LiDAR skener

Poměrně dlouhou dobu se spekuluje, že letošní modely s přídavkem Pro nabídnou skener LiDAR, který se poprvé na trhu objevil začátkem tohoto roku u iPadu Pro. Skener používá odražené světlo k měření vzdálenosti od senzoru k okolním objektům, které jsou vzdálené až pět metrů. Je v podstatě schopen mapovat prostředí kolem vás na úrovni fotonů v nanosekundových rychlostech.

Přesně tento senzor by se měl objevit i na modelech Pro, nikoliv na iPhone 12 Mini. Je to pochopitelné, neboť nejmenší model bude patřit do levnější kategorie.

iPhone 12 Mini: teleobjektiv

Stejně jako u iPhone 11 se očekává, že iPhone 12 Mini bude mít na zadní straně dva fotoaparáty – širokoúhlý a ultraširokoúhlý objektiv. Telefon ale nebude vybaven teleobjektivem, jako právě modely vyšší třídy.

Prémiový 6,7palcový iPhone 12 Pro Max dostane dokonce technologii stabilizace obrazu s posouvajícím senzorem, který by potenciálně mohl přinést i stabilizaci ultraširokoúhlému objektivu. Technologie umožní optickou stabilizaci obrazu aplikovat na snímač fotoaparátu, nikoli na jednotlivé objektivy. Neočekává se ale, že by tato funkcionalita zavítala i na iPhone 12 Mini.

Mini verze tak bude i nadále těžit z nových objektivů a vylepšeného Smart HDR pro lepší výkon při slabém osvětlení.

Kapacita baterie

Jako nejmenší zařízení v letošní řadě se také očekává, že nabídne nejnižší kapacitu baterie. Certifikace naznačují, že půjde o baterii s kapacitou pouhých 2 227 mAh. Současný nejmenší 5,8palcový iPhone 11 Pro má kapacitu 3 046 mAh. Půjde tedy o snížení o 819 mAh, což není zrovna málo.

Na druhou stranu je jisté, že procesor A14 Bionic a OLED displej zlepší energetickou účinnost, takže by výdrž baterie neměla být zase tak slabá.

Rychlejší 5G

Poslední zprávy jednoznačně naznačují, že iPhone 12 Pro Max bude jediným modelem, který bude vybaven rychlejším mmWave 5G. 12 Mini bude vybaven 5G sub-6GHz, což je pomalejší, zato rozšířenější standard 5G sítě. Pouze největší telefon bude mít dostatečný prostor pro implementaci antény mmWave, který v současnosti potřebuje i více energie.

I přes tuto absenci se 12 Mini dočká nejnovějšího procesoru A14 Bionic, OLED displeje a zbrusu nového hranatého designu. Pro mnoho fanoušků kompaktních telefonů půjde o velmi zajímavou koupi.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » iPhone 12 Mini přijde o těchto pět specifikací

reklama reklama