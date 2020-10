iPhone 12 dorazí 13. října, Apple rozeslal pozvánky

Konečně jsme se dočkali. Apple rozeslal oficiální pozvánky na svou událost, na které představí zbrusu nové vlajkové modely iPhone 12. Akce se bude konat už 13. října, přičemž název konference zní Hi Speed.

Není žádným tajemstvím, že letošní konference týkající se nových iPhonů se koná o něco později, než bylo doposud zvykem. Již v červenci společnost prohlásila, že iPhone 12 určitě nebude představen v průběhu září. Pozdější představení má samozřejmě na svědomí téměř rok probíhající zdravotnická krize COVID-19. To ale neznamená, že by se Apple flákal. Už v září představil nové hardwarové produkty, konkrétně Apple Watch Series 6, Apple Watch SE a iPad Air 4 a iPad.

Letošní iPhony dorazí údajně s novým designem, který byl typický iPhonu 5. Dočkat se tak máme hranaté konstrukce a podpory 5G sítí. Měli bychom se dočkat čtyř modelů, včetně nového 5,4palcového iPhonu. Možná dorazí také Pro verze s vyšší 120Hz obnovovací frekvencí.

Zdroj: theverge.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!