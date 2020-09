YouTube Music nabídne jednu funkci bez nutnosti placení

Youtube Music dostává hlavní slovo a bude se jednat o jedinou streamovací hudební platformu od společnosti Google. Původní Hudba Play se začíná ukončovat, byť aplikace pro Android dostala pravděpodobně poslední aktualizaci. Nyní se ukazuje, že jedna funkce bude dostupná zdarma.

Postupem času se snaží Google implementovat oblíbené funkce z původní služby do Youtube Music. Například tento rok jsme se dočkali možnosti nahrání vlastní hudby. Bohužel zde byl podstatný háček, jelikož vlastní hudbu jste si nemohli poslat do chytrého reproduktoru. K tomu jste potřebovali si zaplatit vyšší verzi Youtube Music.

Tato nedokonalost naštěstí pomine, jelikož se chystá změna. Podařilo se objevit ve zdrojovém kódu aplikace, že Youtube Music nabídne přehrávání vlastní hudby v chytrých reproduktorech bez jakéhokoliv poplatku.

<string name=”audio_only_castability_missing_start_playback_toast”>Play your uploads now or get Premium to play all YouTube Music songs</string>