Viber představuje novinku nejen pro učitele a studenty

Viber je jednou z rozšířenějších komunikační služeb na současném trhu. Aby se mohl vyrovnat konkurenci, zavádí nejrůznější funkce, kterými se chce i odlišit. Například nedávno se zaměřil na boj proti spamu a také upravil vyhledávání. Mimo jiné vylepšil mizející zprávy. S další aktualizací přináší kvízy.

Viber ukončuje spolupráci s Facebookem v rámci #StopHateforProfit

Společnost Rakuten nechala integrovat možnost vytváření kvízů v rámci chatů a také skupin. Sice se může zdát novinka jako obyčejná funkce, ale zde se vývojáři zaměřili na testování znalostí samotných žáků a studentů.

“Na konci minulého školního roku dostal přechod k online vzdělávání zcela novou podobu. Z postupného procesu se stalo něco, co bylo potřeba řešit okamžitě. V rozmezí několika dnů se proces vzdělávání přesunul ze školních tříd do domácího prostředí. Studenti, učitelé I rodiče vytvořili mnoho komunit na Viberu, které jim pomohli s komunikací a obecně se vzděláváním. Když se podíváme na čísla uživatelů komunit ve stejném období o rok dříve, uvidíme, že letos se toto číslo zdvojnásobilo. To dokazuje, že Viber je užitečným nástrojem v této nové době,“ řekla Anna Znamenskaya – Chief Growth Officer ve společnosti Rakuten Viber.