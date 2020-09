Ulefone chystá model Armor 8 s podporou 5G

Zdroj: GSMArena.com

Teprve před necelým měsícem byl uveden na mobilní trh odolný telefon s názvem Armor 8 a právě dnes společnost Ulefone ukázala jeho vylepšenou variantu, která bude nově podporovat sítě 5. generace. Čínský výrobce sice využije designové zpracování z aktuální verze, ale uvnitř dojde k několika významným změnám. To se koneckonců odrazí také v konečné prodejní ceně.

Velká očekávání

Vpředu se zabydlí stejný 6,1palcový displej s HD+ rozlišením, který bude pohánět osmijádrový procesor Dimensity 800 od MediaTeku. K němu se váže grafický čip Mali-G57 MC4 a herní technologie HyperEngine 2.0. Firma se snaží prezentovat rychlost zařízení na videu ve srovnání s iPhonem 11. Do hardwarové části nasadí větší 8GB operační paměť RAM nebo interní úložiště o velikosti 256 GB.

Zadní strana projde rovněž proměnou, a to hlavní 16megapixelový fotoaparát vystřídá lepší 64megapixelový snímač. Naopak si pohorší baterie, kde klesne kapacita ze současných 5 580 mAh na 5 080 mAh. To by částečně mohla vykompenzovat funkce rychlého nabíjení, kterou Ulefone prozatím nepotvrdil. Za zmínku stojí také certifikace odolnosti IP68, IP69K a MIL-STD-810G. Nakonec k oficiálnímu odhalení by mělo dojít během listopadu za neupřesněnou cenu.

