Tesco Mobile láká na neomezené volání za 249 Kč

Předplacené karty dostávají druhou šanci, aspoň soudě podle několika omezených nabídek z poslední doby. Dalo by se říci, že to vše odstartovala společnost O2, která nabídla 100 GB za poměrně nízký peníz. Ačkoliv tento operátor pokračuje přes projekt Datamanie.cz, tak i jeho virtuální operátor Tesco mobile se snaží nalákat na nabídky předplacenek. Nedávno se objevila omezená nabídka a nyní zde máme další.

Neomezeně za 249 Kč

Virtuální operátor Tesco Mobile prostřednictvím svého webu zveřejnil další omezenou nabídku na předplacenou kartu, na kterou upozornil projekt Mobilní operátoři v ČR. Do konce září se nabízí za cenu 249 Kč předplacená SIM karta s neomezeným voláním a SMS zprávami do všech sítí. Navíc je k tomu 1 GB FUP.

Při koupi zákazník také dostane dva slevové kupony na dobití kreditu v hodnotě 60 Kč. Po objednání SIM karty zaplatíte na dobírku 249 Kč, přičemž všechny tyto možnosti se aktivují po vložení SIM do mobilního telefonu a jejich platnost je 30 dnů. To lze využít do data uvedeného na přebalu SIM karty.

Akce trvá jen do 30. září. Po tomto termínu se cena vrátí na původní hodnotu 499 Kč, což již není tak lákavá nabídka. Pokud vám ale nezáleží na telefonním čísle, může vás nabídka zaujmout. Teoreticky si můžete objednat 16 SIM karet a volat do konce příštího roku za pouhých 249 Kč.

