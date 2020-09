Google oznámil příchod aktualizace pro Wear OS [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 9. 9.

V srpnu Google oznámil příchod nové verze systému Wear OS. Bohužel informace nebyly kompletní, ale nyní se dozvídáme další střípky. První hodinky, které se dočkají nové verze a podle dostupných informací již mají k dispozici aktualizaci, jsou Suunto 7. Další mají následovat v horizontu týdnů až měsíců.

Google nastínil, že zrychlil spouštění aplikací, což by se mělo odrazit i na zrychlení systému. Nyní se navíc dozvídáme, že nové optimalizace budou mít pozitivní dopad na spotřebu energie. Bohužel Google neuvedl, o kolik procent došlo ke zlepšení, nebo co vlastně čekat. Kromě toho se máme těšit na lepší způsob párování, který by měl být rychlejší. Na další informace a seznam podporovaných zařízení si musíme počkat.

Původní článek 13. 8.

Google v oblasti chytrých hodinek působí již nějaký čas a dlouho očekáváme, že představí také vlastní chytré hodinky pod značkou Pixel. Bohužel jsou zatím v nedohlednu a navíc komplikace kolem převzetí společnosti Fitbit nenasvědčují, že by došlo k nějaké větší změně, ale možná Google překvapí. Společnost dnes oznámila, že na podzim bude dostupná nová verze systému Wear OS, která přinese značná vylepšení.

Wear OS aktualizace

Google není nijak moc konkrétní, ale dost zmiňuje vylepšení výkonu hodinek. Dle jeho tvrzení máme očekávat až o 20 % kratší čas při spouštění aplikací. Systém má totiž projít optimalizací a v podstatě zjednodušením, aby byl svižnější, což je vlastnost, která je dost často vyčítána, ale není to zcela jeho chyba. Na vině je i Qualcomm, který nedržel krok a v podstatě až nedávno představil konečně lepší procesory pro hodinky.

Systém pro hodinky bude těžit z Androidu 11, ale nebylo jednoznačně řečeno, že nová verze bude založena na Androidu 11. Máme očekávat změny v rámci grafického prostředí, což Google ukazuje na novém designu počasí, které bude výraznější.

Pracuje se také na novém zobrazení v bezdotykovém režimu. Mělo by se jednat o jednoduché funkce, které nabídnou základní grafiku a minimalistické ovládání.

Google dále uvádí, že bude k dispozici jednodušší proces párování s mobilním telefonem. Neměl by zabrat tolik času. Nová verze bude optimalizována pro novější procesory, aby došlo k maximálnímu využití dostupných technologií. Dnešní oznámení novinek je spíše takovou ochutnávkou, co vlastně očekávat.

Budeme si muset počkat na seznam podporovaných zařízení, stejně jako na přesný termín představení nové verze Wear OS. Google mimo jiné láká i na rok 2021, kdy máme očekávat další novinky. Netušíme, jestli tím myslí další vylepšení systému, nebo se tak snaží naznačit příchod Pixel hodinek.

Zdroje: android-developers.googleblog.com, androidpolice.com, droid-life.com



Domů » Články » Google oznámil příchod aktualizace pro Wear OS [aktualizováno]

reklama reklama