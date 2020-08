Microsoft se možná ujme sociální sítě TikTok na některých trzích

Zdroj: 9to5mac

V poslední době se hodně mluví o dalším zákazu ze strany USA. Tentokrát by byla postihnuta sociální síť TikTok čínské společnost ByteDance. Prezident Trump se již několikrát zmínil, že by chtěl zakázat TikTok na americkém trhu, jelikož jsou zde obavy ze sledování občanů USA. Situace se ale vyvíjí pozitivnějším směrem pro americké uživatele.

TikTok pod záštitou Microsoftu

Skoro bychom řekli, že se jedná jen o další součást obchodní války mezi Čínou a USA. Samotný zákaz sociální sítě TikTok by ale nemusel dopadnout dobře. Jednoduchým zákazem by Trump naštval nemalé spektrum Američanů, kteří používají tuto sociální síť. I proto asi vznikl náhradní plán.

V tuto chvíli se Microsoft oficiálně vyjádřil, že v následujících týdnech bude vyjednávat s čínskou společností ByteDance ohledně převzetí některých operací na trzích v USA, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu. Všude jinde by řídila TikTok společnost ByteDance.

Vše je teprve na začátku a kontrola ze strany Microsoftu by měla přinést vylepšení v oblasti zabezpečení dat. Došlo by k oddělení dat uživatelů a byly by pod kontrolou Microsoftu. Společnost uvádí, že by vše zůstalo v USA, co by se týkalo Američanů. Pokud by k tomu došlo, navíc by byla přesunuta všechna data do USA a smazána z ostatních úložišť společnosti ByteDance.

Otázka je, jestli se vůbec obě společnosti dohodnou. ByteDance nemá asi moc na výběr. Buď kompletně přijde o trh v USA, nebo se podvolí a bude spolupracovat s Microsoftem, aby neztratil silnou uživatelskou základnu.

Zdroje: blogs.microsoft.com, androidauthority.com



