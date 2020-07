Zdroj: Google

Společnosti se nám snaží zjednodušit život nejrůznějšími vychytávkami, ale některé z nich jsou více zaměřené na bezpečnost. Příkladem mohou být správci hesel, kde pod jedním účtem máte vše uložené a nemusíte si pamatovat všechna hesla (hesla byste neměli recyklovat). Další metou je jednodušší placení. Již nyní v Chromu lze používat automatické vyplňování informací o platební kartě, ale k pohodlnému používání má tato funkce ještě daleko. Mohlo by se to změnit.

Chrome a nejen biometrika

Pokud dnes chcete na webové stránce použít automatické vyplnění platební karty a zaplatit, vždy musíte dohledat fyzickou kartu a zadat CVC kód ze zadní strany, pakliže si ho nepamatujete. To by se ale mělo změnit, jelikož Google pracuje na zabezpečení, respektive využití zámku smartphonu pro automatické vyplnění dat bez nutnosti psaní CVC čísla.

V rámci experimentálních funkcí se totiž podařilo objevit novinku „Allow using platform authenticators to retrieve server cards“. V rámci popisu se vyloženě píše, že se využije zámek zařízení, respektive ověření pomocí zařízení. Nabízí se tedy biometrická možnost, případě PIN, gesto nebo cokoliv dalšího, co používáte.

Bohužel tento experiment není zcela hotový a po aktivaci na chrome://flags dojde k zobrazení v rámci platebních možností jen nová položka k aktivací – využití zámku obrazovky. Ani po aktivaci se nic nezmění, asi není funkce kompletní. Jakmile Google dodělá tuto část, asi už nebudeme muset nutně hledat CVC kód a vše se vyplní automaticky.

Celý tento experiment se dá považovat za další iteraci funkce, která je již nyní v Chromu pro počítače. V nastavení lez povolit potvrzování karty pomocí technologie Windows Hello. Nyní si tedy musíme počkat, až Google připraví vše potřebné.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Chrome bude podporovat potvrzení plateb pomocí „biometriky“

reklama reklama