Xiaomi se pochlubilo 3. generací kamery pod displejem

Před rokem se první společnosti pochlubily, že pracují na technologii, která ukryje přední selfie kameru přímo pod displej. Už nyní se používá obdobná technologie v případě optických čteček otisků prstů, ale rozlišení a schopnosti kamery snímající obraz jsou značně horší, respektive postačují jen na samotný otisk. Selfie kamera pod displejem vyžaduje daleko pokročilejší technologie. Xiaomi minulý rok ukázalo na prototypu, jak novinka funguje. Očekávali jsme, že se letos dočkáme prvního mobilu s takto ukrytou selfie kamerou, ale nakonec se tak nestane.

Foťák pod displejem

Shou Zi Chew, prezident mezinárodního Xiaomi, se pochlubil na svém Twitter účtu novým videem prezentujícím již třetí generaci selfie foťáku pod displejem. Jedná se jen o ochutnávku a ukázku nové technologie, přičemž z krátkého videa lze vypozorovat, že foťák nejde vidět v nejrůznějších podmínkách a konzumaci obsahu. Na první pohled se dá soudit, že i výsledná selfie fotografie ukázaná na videu je dostatečné kvalitě.

Odhadujeme, že zde bude stále rozdíl v kvalitě snímků mezi běžným umístěním přední kamery a foťáku pod displejem. Dalo by se říci, že tato nová technologie se nejvíce uplatní u těch, co si nepotrpí na selfie snímky a ty, co je neposílají každý den na sociální sítě. Ačkoliv prezentace od Xiaomi vypadá dobře a skoro by se dalo soudit, že nového mobilu s použitím kamery pod displejem se dočkáme ještě letos, není tomu tak.

Shou Zi Chew uvedl, že se plánuje masová výroba až v příštím roce. Vzhledem k tomu, že program Xiaomi Mi Mix je pozastavený, tak očekáváme, že se prvně setkáme s touto novinkou u následovníka Xiaomi Mi 10 Ultra. Dostupnost bude zřejmě omezena a cenově mobil zamíří do vyšších příček.



