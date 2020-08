Zdroj: WWDC

Nedávno Facebook představil novinku v podobě placených online událostí pro firmy a nejrůznější organizátory. Jedná se o jeden z nástrojů, jak pomoci v současné době firmám. Základem je, že si například nějaký organizátor v Česku vytvoří online událost na Facebooku, nastaví si poplatek 100 Kč a následně může vydělat. V případě zaplacení tohoto poplatku na Androidu dostane organizátor celých 100 Kč. Facebook si nevezme ani korunu. V případě iOS je situace zcela jiná.

Facebook spustil placené události i v Česku

Apple se nelíbilo tvrzení

Pokud uživatel na iOS zaplatí 100 Kč, Apple si vezme svou provizi ve výši 30 %, takže organizátor dostane jen 70 Kč. Facebook si podle všeho vyjednal výjimku u Googlu, takže nedochází k porušování pravidel. Apple s ničím takovým nesouhlasil a trval si na svém, že zde prostě bude mít 30 %, i v případě funkce, která má finančně napomoci firmám, které mohou v současné době strádat.

Facebook i tak uvedl funkci na iOS verzi své aplikace, ale dodal k ní jednoduchý text, který oznamoval, že ze zaplacené ceny si Apple vezme 30 %. To ale jablečná společnost jen tak nenechala a pozastavila aktualizaci aplikace. Apple uvádí, že nová verze obsahovala irelevantní text, respektive tvrzení, že si Apple bere z částky 30 %.

Nová verze aplikace by již neměla obsahovat takový text a místo toho Facebook zůstane u tvrzení, že si z dané ceny nebere jakýkoliv poplatek. Sociální síť jen chtěla být transparentní a otevřena vůči uživatelům, ale evidentně se to nelíbilo Applu. Sílí tak boj proti vysokým poplatkům v obchodech s aplikacemi. V případě Androidu existují alternativy, ale u iOS zařízení jednoduše vývojáři musí souhlasit s tím, co je nařízeno, nebo se nedostanou na iPhony a další zařízení společnosti Apple.

Zdroje: phonearena.com, theverge.com



Domů » Články » Apple pozastavil aktualizaci aplikace Facebook kvůli pravdivému tvrzení

reklama reklama