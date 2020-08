Wear OS přichází o Google Play Music, náhrada přijde za pár měsíců

Zdroj: 9to5Google

Google letos ukončí službu Hudba Play, přičemž v následujících měsících začnou první změny. Již nyní se nabízí nástroj na migraci do služby Youtube Music. Dalo se očekávat, že změny nastanou i u aplikací kolem původní hudební služby a nyní zde máme poněkud ne příliš dobrou informaci týkající se Google Play Music aplikací.

Wear OS bez aplikace

Youtube Music ještě nemá kompletně všechny funkce z Hudby Play. Například teprve nedávno byla přidána podpora pro Google Mapy a v těchto dnech by měla zavítat podpora do Google Asistenta, tedy do všech chytrých zařízení. Pomalinku také míří i do Android TV, ale jen jako součást aplikace Youtube. Google ale oznámil, že v následujících týdnech dojde k ukončení aplikace Hudba Play pro systém Wear OS od Googlu.

Společnost tak informovala na svých stránkách, kde jednoduše konstatuje, že pro ovládání hudby mají uživatelé použít ovládací prvky a přehrávat hudbu jen na mobilním telefonu. Aplikace Youtube Music pro Wear OS se teprve připravuje a nebude hotova v čase ukončení Hudby Play. Zájemci si budou muset počkat několik měsíců, než bude aplikace dostupná. Vznikne tak časové okno, v rámci kterého nebude k dispozici jakékoliv nativní řešení od Googlu.

Spolehnout se jen na ovládací prvky nebude moc pohodlné. Navíc nativní aplikace mohla z hodinek udělat dedikovaný přehrávač nezávislý na mobilním telefonu. Toto jednoduše Google nevychytal a přináší to další komplikace v rámci přechodu uživatelů z jedné služby na druhou.

