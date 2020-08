Výrobce Nokií získává 230 milionů dolarů v rámci investic

Zdroj: HMD Global

Společnost HMD Global možná není známá, ale její výrobky rozhodně jsou, jelikož získala licenci na používání značky Nokia pro mobilní telefony. Jejich zařízení spadají do programu Android One, díky čemuž nabízí čistý systém. Zatím jsme se nedočkali top modelu, který by se prosadil na trhu a zkomplikoval působení jiné firmy, ale ve střední třídě nabízí poměrně slušný standard dobře zpracovaných mobilů a rychlých aktualizací. HMD Global se pochlubilo, že získalo další investici na posílení svého působení.

HMD Global posílí několik sektorů

Společnost se pochlubila, že získala v dalším kole investic 230 milionů dolarů, tedy v přepočtu 5,1 miliardy korun od strategických globálních partnerů. Sice se přímo nezmiňuje, o jaké společnosti se jedná, ale dle některých zdrojů investovaly společnosti jako Google a Qualcomm.

Zmíněná suma půjde do čtyř oblastí. První se zaměřuje na zrychlení dostupnosti mobilů podporujících sítě páté generace, přičemž se bude klást důraz na trh v USA. Další oblast bude online prodej produktů, zejména v době pandemie, kdy chození do kamenných prodejen nemusí být v některých oblastech příliš bezpečné. HMD Global se chce také zaměřit na posílení komplexních mobilních služeb, kde jsme se například dočkali novinky HMD Connect, což je v podstatě mezinárodní virtuální operátor.

Poslední oblast, kam zamíří peníze, je posílení na trzích jako Brazílie, Afrika a Indie, tedy rozvíjející trhy. To se právě hodí společnosti Google, která zde vidí velké možnosti. Ostatně aktivity Googlu v Indii jsou velmi rozsáhlé a další partner se může hodit.

„HMD Global si od samého začátku zakládá na silných partnerstvích. Tyto investice nám pomohou i nadále udržet naší obchodní strategii a zároveň naše poslání přinášet moderní mobilní technologie všem za dostupnou cenu. Zabezpečení, spolehlivost a důvěryhodnost jsou základními pilíři naší nabídky. Zajistíme, abychom tyto prostředky využívali k poskytování těch nejlepších zážitků, které zákazníci od telefonů Nokia očekávají. Jako jediný přední evropský výrobce chytrých telefonů zůstáváme i nadále věrni svým skandinávským kořenům a charakteristickým znakům značky Nokia.“, Florian Seiche, CEO společnosti HMD Global dodává

Dá se tedy očekávat, že HMD Global brzy představí rozšířené aktivity stejně jako řadu nových modelů s podporou 5G. Otázkou je, jestli novinky zaujmou případné zákazníky ve velmi konkurenceschopném prostředí. Už by bylo na čase, abychom se dočkali Nokie s nekompromisním poměrem ceny a výkonu, který by vynikal nad konkurencí.

