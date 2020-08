Samsung prodlužuje softwarovou podporu

Zdroj: TheVerge.com

Poslední tisková konference Galaxy Unpacked společnosti Samsung nepřinesla jen hromadu hmatatelných novinek. Jedním z hlavních témat byla také druhá stránka zařízení, kterou neodmyslitelně je softwarová výbava. Jihokorejský výrobce bohužel nepatří k těm, kteří v krátkém časovém horizontu vypouští aktualizační balíčky operačního systému. To by se ovšem mělo rázem změnit, protože mají co nejrychleji zapracovat na změně.

Mezi elitu

Momentálně nejdelší, a to 3letou softwarovou podporu nabízí HMD Global (Nokia), OnePlus a pochopitelně i sám Google. Celkem až 3 generace Androidu bude od nynější nově nabízet i Samsung. Počínaje novými telefony Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra a Galaxy Z Fold 2, které tedy při nejlepším scénáři dostanou Android 11, Android 12 a Android 13. Navíc nezapomněli ani na poslední dvě generace modelové řady Galaxy S.

To znamená, že Galaxy S10 a Galaxy S20 by měli v budoucnosti získat aktualizaci na Android 11 a Android 12. Nicméně žádné časové horizonty nepadly, takže velký otazník bude ještě viset nad celkovou dobou čekání. Všechny tyto informace se týkají pouze chytrých telefonů. Nakonec doufejme, že tablety z nejvyšší třídy jako je například Galaxy Tab S6 potká velmi podobný osud ku prospěchu konečného spotřebitele.

Zdroj: phonearena.com

