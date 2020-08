Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra – první dojmy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jihokorejský výrobce Samsung právě představil nové modely Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra. A jak už to bývá zvykem, měli jsme příležitost seznámit se s telefony ještě dříve, než byly oficiálně odhaleny. Jelikož je začátek prodeje plánován o několik dní později (přesněji 21. srpna 2020), podělím se s vámi o své první dojmy z letních novinek.

Galaxy Note 20 přichází s rovným a zakřiveným displejem

Nepatřím úplně mezi velké fanoušky tohoto výrobce, ale jeho novinka na mě udělala opravdu velmi dobrý dojem. Samsung se rozhodl konečně nabídnout verzi s plochým displejem, po kterém zákazníci volali od doby, co si začali omylem spouštět aplikace ze zakřivených úhlů. Z mého pohledu je trochu škoda, že plochý displej nenabízí i verze Ultra. Na druhou stranu, Samsung to obhajuje tím, že model s přídavkem Ultra cílí na zákazníky, kteří chtějí to nejmodernější, co se na trhu nachází.

Osobně se řadím do té druhé skupiny. Zakřivený 120Hz displej na mě působil opravdu dobře. Galaxy Note 20 Ultra samozřejmě nabízí WQHD+ rozlišení. Musím vyzdvihnout podání barev, které působí věrohodně – tj. černá se tváří jako černá. To samé platí o menším modelu – oba nabízí naprosto skvělý displej. Není to ale žádné překvapení, Samsung displeje dlouhodobě umí.

Zmínit musím také konstrukci obou telefonů. Působí nejen bytelně, ale také relativně kompaktně. Kompaktně nemyslím velikostně, ale tak, že se v rukou dobře drží. Poprvé jsem měl u Samsungu pocit, že v rukou držím telefon hoden hodnoty přes 30 000 Kč.

Lehce se drží a píše

Mohl bych tu zmínit třeba fotoaparáty, ty ale dneska umí i výrobce z třetího světa. Raději nabídnu první dojmy z tak trochu přehlíženého S-Pen. Velmi dobře se v ruce drží, jako kdybych v ruce měl obyčejnou tužku. Dokázal jsem si během pár poznámek a čmáranic, že Samsung výrazně zapracoval na odezvě.

Pamatujete si dobu, kdy první Galaxy Note měl odezvu S-Pen několik milisekund? U Galaxy Note 20 jsem měl pocit, že elektronické pero opravdu zrcadlí mé pohyby v reálném čase. To je mimochodem velmi dobrý pokrok směrem do budoucna, technologie se určitě může objevit i v Galaxy Fold.

Řekněme, že jde o první dojmy z prvních dojmů. V podstatě čas strávený s oběma telefony nebyl tak dlouhý, tudíž nejsem schopen přinést tak hluboké dojmy. Snažil jsem se tedy alespoň trochu naťuknout, jak letošní letní novinky působí.



