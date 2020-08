Motorola představila Moto G9 – lepší baterie, horší procesor

Moto G9; Zdroj: fonearena.com

Motorola v poslední době představila několik zajímavých novinek. Například Moto G 5G Plus láká na rozumnou cenu a podporu sítí páté generace. Případně došlo na představení modelů Moto G Fast a E 2020. V březnu ale firma uvedla Moto G8, tedy základní model pro tento rok. Nečekali jsme, že pár měsíců na to dojde na představení Moto G9. K uvedení došlo zatím v Indii. Otázkou je, jestli si ponechá název pro globální trh, nebo přijde s jiným.

Motorola Moto G9

Asi byste si řekli, že Moto G9 nabídne lepší výbavu jako Moto G8, ale není to zcela tak, jak by si každý představoval. Původní model byl vybaven procesorem Snapdragon 665, ale novinka nabízí Snapdragon 662. Velikosti operační paměti a úložiště jsou stejné. První vylepšení můžeme najít u zadního foťáku, kde hlavní nabízí rovnou 48 MPx. Další dva mají pouze 2 MPx a jsou určeny pro hloubku ostrosti a makro snímky. Přední kamera se umístila tentokrát do výřezu v displeji a má 8 MPx.

V oblasti baterie došlo na vylepšení, jelikož se nabízí o 1000 mAh více, takže uživatel má celkem k dispozici 5000 mAh. Motorola zapracovala i na rychlém nabíjení a lze použít rovnou 20W technologii. Mezi bonusovými vlastnostmi lze najít i úpravu P2i, což nezaručuje plnou odolnost vůči vodě, ale lehké potřísnění by nemělo vadit.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 × 720 pixelů, HD+, LCD

procesor: Snapdragon 662

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm jack, P2i ochrana

rozměry: 75,73 x 165,21 × 9,18 mm, 200 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB C

baterie: 5000 mAh + 20W

Novinka přijde na trh ve dvou barvách (modrá, zelená) a má nastavenou cenu na 11 499 rupií, což je v přepočtu přibližně 3 400 Kč. Zatím nemáme informace o dostupnosti v Česku, ale jakmile české zastoupení společnosti poskytne jakékoliv detaily, aktualizujeme články.

Zdroj: fonearena.com



