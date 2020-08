Huawei FreeLace Pro nabídnou 24hodinovou výdrž

Zdroj: GSMArena

V loňském roce společnost Huawei oznámila FreeLace Bluetooth Headset. Jednalo se o bezdrátová sluchátka, která byla mimo jiné velice kladně recenzována. Většina uživatelů ocenila hlavně dlouhou výdrž na jedno nabití a kvalitu zvuku. Huawei se proto brzy chystá začít prodávat profesionální verzi.

Huawei FreeLace Pro nabídnou skvělé specifikace

Na sociální síti Weibo se objevila fotografie maloobchodní krabice bezdrátových sluchátek Huawei FreeLace Pro. Obrázky ukazují, že sluchátka budou mít přepracované konce s ušními háčky, které pomohou udržet sluchátka v uších. Huawei také implementuje funkci HiPair Plug a Connect and Charge. Ta uživatelům umožní jednoduše spárovat sluchátka s jejich telefonem pouhým USB-C konektorem. Mimo jiné umožní také snadno sluchátka nabíjet pomocí telefonu.

FreeLace Pro na jedno nabití mají vydržet až 24 hodin. To je významné navýšení, loňský varianta nabídla 18hodinovou výdrž. Kromě toho by model s přídavkem Pro měl nabídnout rychlé nabíjení. Očekávat můžeme také duální mikrofony pro redukci šumu, dálkové ovládání in-line a HD volání. Sluchátka by měla být již brzy oficiálně představena. Cena by se dle spekulací měla pohybovat kolem 115 dolarů, tj. cca 2 500 Kč bez DPH.

Zdroj: gizmochina.com



