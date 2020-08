Motorola Moto E7 Plus se poodhaluje [aktualizováno]

Zdroj: Pocketnow

Aktualizováno 3. 8.

Před dvěma týdny se podařilo zachytit nepředstavenou novinku Moto E7 Plus. Až nyní se objevují náznaky specifikací. Odhaduje se, že standardní model E7 bude vybaven procesorem Snapdragon série 600, ale Plus varianta by měla nabídnout nižší model, konkrétně se ukazuje, že zde bude použit Snapdragon 460, který společnost Qualcomm představila v lednu tohoto roku. Kromě toho mají mýt k dispozici 4 GB operační paměti. K představení by mohlo dojít ke konci srpna, případně v září.

Původní článek 18. 7.

Motorola v současnosti představuje mobily tak trochu nahodile a nikdy není jasné, co bude následovat. Poslední novinka se jmenuje Motorola představila One Vision Plus, následovníka modelu z minulého roku. Také se spekulovalo o modelu Moto E7, přičemž nyní zde máme informace o mobilu Motorola Moto E7 Plus.

E7 Plus

Zatímco o Moto E7 se objevily informace kolem specifikací, tak nebyly k dispozici jakékoliv fotografie. Nyní zde ale máme snímky modelu Moto E7 Plus, které poodhalují design a některé kusé informace z oblasti hardwaru. Přední strana bude vybavena jednou kamerkou uprostřed horní strany. Zřejmě se bude nabízet jen drobný výřez, ale je zde možnost, že by mohla být umístěna v otvoru.

Zadní strana ponese v logu společnosti čtečku otisků prstů. Co se týče fotografické výbavy, k dispozici budou jen dva foťáky. Rozlišení ani vlastnosti ale neznáme. Na spodní straně bude jeden reproduktor a USB C konektor. Konektor na sluchátka bude pravděpodobně na horní straně, pokud vůbec.

Základní model E7 má nabídnout Snapdragon 632. Čím se bude lišit varianta Plus, není zatím jasné. Nabízí se několik oblastí, ale zatím je zbytečné spekulovat, co bude vylepšeno. Odhadujeme, že by se mohlo jednat o foťáky a kapacitu baterie.

