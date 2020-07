Zdroj: fonearena.com

Motorola představila One Vision Plus

V květnu Motorola představila mode One Vision, který zamířil i na náš trh. Zajímavostí u tohoto kousku je zejména procesor, jelikož se použil Exynos od Samsungu. Jinak se jedná v podstatě o smartphone střední třídy s optickou stabilizací hlavního zadního foťáku. Nyní zde máme verzi One Vision Plus, která se liší v některých oblastech, ale také ztrácí.

Lehké vylepšení

Hned na první pohled jde vidět, že novinka má na zadní straně o jeden foťák navíc. Motorola přidala jeden 8MPx senzor pro pořizování širokoúhlých snímků. Hlavní nabízí stále 48 MPx, ale v tomto případě již není obsažena optická stabilizace obrazu, což je rozhodně škoda u modelu, který se chlubí slovíčkem Plus v názvu.

Došlo i na vylepšení baterie. Nabízí se o 500 mAh více než u modelu One Vision. 4000mAh baterii lze nabíjet pomocí 18W technologie. Poslední výrazná změna se odehrála u procesoru, kde došlo na výměnu za Snapdragon 665 od Qualcommu. Motorola One Vision Plus může nalákat na stereo reproduktory nebo ochranu proti potřísnění vodou. Na druhou stranu z nějakého důvodu je vybavena Android 9 v době, kdy se pomalinku chystá aktualizace na Android 11.

Specifikace Motorola One Vision Plus

displej: 6,3 palců, 1080×2280 pixelů (Full HD+), LCD, 21:9

procesor: Snapdragon 665

4GB RAM

128 GB úložiště + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 9.0 (Pie)

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7 16 MPx, 117° 5 MPx, f/2.2 přední – 25 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

rozměry: 158,35 x 75,83 × 9,09 mm, 188 gramů

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 18W

V tuto chvíli je dostupnost Motoroly One Vision Plus omezené a cena byla nastavena v přepočtu na 4500 Kč. Jestli novinka zamíří k nám, nevíme. Jakmile zastoupení poskytne další informace, aktualizujeme článek.

