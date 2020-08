PowerCube SmartHome – chytrý rozbočovač [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Populární kostky se zásuvkami dnes už zdaleka nejsou již jen hloupé rozbočovače. PowerCube jsme již testovali ve verzi s bezdrátovým nabíjením a také s WiFi extenderem. Dnes se podíváme na další kousek, kterým je PowerCube SmartHome. Ten nabízí možnost ovládat zásuvky na dálku přes váš telefon.

Konstrukce

Kostku PowerCube asi není dnes již potřeba nějak více představovat. Jedná se o rozbočovač, který nabízí v tomto případě celkem čtyři plnohodnotné zásuvky s maximálním výkonem až 3680 W. PowerCube SmartHome je vyveden ve verzi, ke se rovnou zapojí do zásuvky, tedy nemá prodlužovací kabel.

Zařízení je sice plastové, ale za to kvalitně zpracované, čemuž přispívá i tvrdý plast a vyšší váha. Barva provedení je bílá, přičemž samotné zásuvky jsou vymalovány tmavě šedou.

Nejzajímavější částí PowerCube SmartHome je velké modré tlačítko umístěné na jedné ze stran. To je pogumované a po jeho stisknutí kompletně vypnete přívod elektřiny k celé kostce.

Nad tlačítkem se nachází jednoduchá LED dioda, která indikuje stav. Pokud svítí bíle, je přívod elektřiny aktivní. V případě modré je pak připojena na internet a lze ji na dálku zapnout. A právě k tomu slouží integrovaná WiFi a příslušná aplikace.

Chytrá aplikace

Aplikace s názvem Allocacoc (jméno výrobce) smart je relativně jednoduchá a stáhnete ji jak na Android, tak na iOS. Po prvním připojení do zásuvky začla LED dioda na těle modře blikat a tím začínáte proces párování. V aplikaci zvolíte přidání zařízení, zadáte heslo k vaší WiFi a pak proběhne spojení. Je nutné zmínit, že kostka podporuje jen WiFi v pásmu 2,4 GHz, což je dnes většina WiFi sítí, pokud však nespoléháte jen na méně vytížené a rychlejší 5GHz pásmo.

Po přidání můžete zásuvky spínat odkudkoliv na světě, což považuji za velkou výhodu. Není tedy třeba být na lokální síti, ani nepotřebujete žádnou další krabičku jako hub a tak dále. Zkrátka stačí vám PowerCube SmartHome a pak ji kdykoliv přes WiFi nebo LTE zapnete odkudkoliv.

Na druhou stranu je škoda, že tu není podpora Apple HomeKit, který ale na dálku umí fungovat jen s hubem neustále připojeným k domácí síti (tedy buď Apple TV, domácí iPad nebo HomePod).

Jako menší nedostatek považuji také fakt, že lze vždy zapnout/vypnout jen přívod elektřiny ke všem čtyřem zásuvkám najednou. Nemůžete tak individuálně zapnout třeba jen jeden připojení spotřebič.

Aplikace Allocacoc smart umí pak kromě zapnutí a vypnutí nastavit časovač vypnutí v určitý čas nebo odpočet. Vytvořit lze také různé scény, kde si přednastavíte provedení akcí třeba i s jinými smart věcmi od Allocacoc.

K dispozici je též automatizace, kde lze nastavit třeba vypnutí se západem slunce nebo na základě teploty, počasí či rychlosti větru. To je však nejspíše mířené spíš na další typy zařízení této firmy, ale může se to hodit, pokud máte třeba větrák. Aplikace celkově funguje pěkně, ale její uživatelské rozhraní by mohlo být hezčí.

Ovládání hlasem, Google Home

Pokud ale nechcete používat aplikaci od výrobce, lze po pak používat Google Home nebo Alexu. Pro prvotní nastavení ale musíte použít Allocacoc smart aplikaci. Pak v Google Home přidáte aplikaci přes váš účet allocacoc. Akorát při přidávání do Google Home musíte zvolit „Smart Life“ a tam se přihlásit údaji do allocacoc účtu. Je to trochu matoucí, ale uděláte to jen jednou.

Posléze můžete plně ovládat PowerCube SmartHome přes Google Home, a pokud máte Google Asistenta, tak i hlasově přes něj. To samé by pak mělo fungovat také přes Alexu, kterou jsem ale nezkoušel.

Specifikace

Barva: bílá/šedá

Počet zásuvek: 4 (250V, 16A, 3680W), zásuvkový typ F

ON/OFF vypínač: Ano

Prodlužovací kabel: Ne

Montážní dock: Ne

Dětská pojistka, uzemnění: Ano

Podporované aplikace: Allocacoc Smart (dostupné pro Android i Apple iOS)

Zhodnocení

Jedná se o užitečný doplněk do domácnosti, který si jistě najde využití. Ne na všechno se ale hodí, jeho použití je tak trochu specifické. Líbí se mi možnost ovládat PowerCube SmartHome odkudkoliv bez nutnosti být na stejné lokální WiFi. Potěšil mě také časový spínač nebo časovač. Integrace Google Home a Alexy spolu s ovládáním hlasem přes tyto služby je rozhodně vítaná. Je škoda, že chybí Apple HomeKit. Nepotěší také fakt, že spínat lze jen všechny zásuvky najednou.

Pokud ale hledáte chytrý rozbočovač do vaší zásuvky, za 689 Kč můžete mít právě tento. Velkou výhodou je fakt, že k němu nepotřebujete už nic víc, žádný další hub, a přesto bude fungovat i na dálku.

Klady

Potěší možnost spínat i na mobilní síti

Kvalitní zpracování

Integrace Alexa a Google Assistent

Časové spínání

Zápory

Nepodporuje HomeKit

Lze spínat jen všechny zásuvky najednou

Tento adaptér PowerCube SmasrtHome můžete zakoupit na stránkách výrobce zde

