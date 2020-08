Apple pozastavil aktualizace WordPress aplikace, protože chce 30 % z open source projektu?

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době se objevují čím dál větší problémy kvůli obchodům s aplikacemi. Již nějakou dobu se snaží bojovat firmy jako Spotify proti větším společnostem. Apple i Google čelí například žalobě od Epic Games, jelikož vývojáři do hry přidali možnost alternativního placení, z kterého společnosti nemají ani korunu, což porušuje podmínky. I proto došlo k odebrání hry Fortnite. Jednoduše řečeno, pokud chcete mít placený obsah na Google Play nebo AppStoru, společnosti si vezmou procenta z prodeje. Nyní se ale objevuje kauza, která je dosti nesmyslná.

WordPress jako rukojmí

Matt Mullenweg je spoluzakladatelem WordPressu, což je webový systém na správu obsahu. Běží na něm stovky tisíc webových stránek a je open source pod patřičnými licencemi. Pro ovládání takové webové stránky jsou k dispozici i aplikace pro smartphony. Nabízí základní možnosti vytváření a editace obsahu pro weby s WordPressem. Samotná iOS verze aplikace je zcela zdarma a je také pod licencí GPL.

Matt Mullenweg na svém Twitter účtu sdělil, že Apple pozastavil aktualizace aplikace, jelikož chce, aby obsahovala možnost nákupů skrze jeho systém. To by ale porušovalo GPL licenci a v podstatě to není možné. Muselo by dojít ke změně licencí a celkového stavu WordPressu, což by se dotklo mnoha webových stránek, uživatelů a společností.

S největší pravděpodobností se jedná o nepochopení nebo omyl ze strany Applu. Někteří se domnívají, že Apple nepochopil celou situaci kolem WordPressu. Existuje totiž společnost Automattic, která používá WordPress a nabízí placené verze s vlastní doménou. Samotná firma ale není vlastníkem WordPressu a je v podstatě jen klientem. Situace je mírně zamotaná a není jasné, o co jde Applu. Zatím to ale vypadá, že Apple chce po WordPressu implementaci nákupů skrze aplikaci, aby měl svých 30 % z každé platby.

