iPhone 12 skutečně dorazí bez zajetého příslušenství

Výzkumná firma TrendForce prohlásila, že se Apple rozhodl prodávat iPhone 12 bez několika standardních doplňků, jako je například nabíjecí adaptér a kabelové EarPods. To potvrzuje spekulace staré několik měsíců.

TrendForce poznamenává, že letošní modely budou dražší na výrobu díky podpoře 5G, takže se Apple pro zachování stávajících cen rozhodl odstranit příslušenství. Tím dokáže eliminovat navýšené náklady kvůli 5G podpoře. Naopak společnost Apple plánuje představit novou 20W rychlonabíječku pro iPhone 12, ta se však bude prodávat samostatně.

Analytik Ming-Chi Kuo také uvedl, že letošní modely budou mít podobné ceny jako současná generace iPhone 11. Apple by určitě odstranění příslušenství využil k propagaci ekologie, na kterou dlouhodobě myslí. Díky odstranění nabíječky a drátových sluchátek dojde ke zmenšení krabičky, snížení odpadu a snížení emisí jak z výroby, tak dopravy. Z obchodního hlediska by tento krok pravděpodobně také zvýšil prodej AirPods. I přesto má ale stále firma v plánu nabízet v balení Lighting kabel, na jehož konci by bylo USB-C.

