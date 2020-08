Anet A8 Plus je levná vstupenka do 3D tisku [sponzorovaný článek]

3D tisk v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Po zuby až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však vyřešil zahraniční e-shop TomTop.com, kde si skvělou tiskárnu můžete zakoupit již za 166 dolarů. V přepočtu za toto šikovné zařízení zaplatíte necelých 3 966 Kč, což je za jinak drahý nástroj pro 3D tisk opravdu bezkonkurenční cena!

Anet A8 Plus a ještě nižší cena

Originální Anet A8 Plus na českých e-shopech seženete za více než 5 000 Kč. U internetového obchodu TomTop je však po dobu prvního týdne jen za 3 996 Kč. Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z evropského skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

Kompaktní tiskárna za hubičku

Tiskárna Anet A8 Plus překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 50 x 45 x 40 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet A8 Plus sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

