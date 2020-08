Allocacoc PowerUSB PD 60W – jaká je tato nabíječka se čtyřmi USB? [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Allocacoc sice možná není tolik známá, ale vsadím, že její produkty znáte. Jejím nejpopulárnější řadou jsou nabíjecí kostky PowerCube, které jsme tu již také testovali. Konkrétně model s Wifi a s bezdrátovým nabíjením. My si dnes představíme jejich další produkt, který se k nám dostal do redakce. Tím je nabíječka PowerUSB PD 60W. Co všechno s ní zároveň nabijete?

Konstrukce

Jedná se o relativně malý adaptér vzhledem k faktu, že zvládne nabíjet čtyři zařízení. Velikostí není o moc větší než dnešní výkonné adaptéry k telefonům. Například je o kousek větší než 40W adaptér od Huawei. Zpracování je kvalitní a s hmotností 190 gramů vás ani moc nezatíží.

Pokud adaptér zapojíte do kostky PowerCube, nezablokuje žádný další zásuvku. Pokud ho však zapojíte do klasického rozdvojky/rozbočovače (lidově řešeno „psa“), tak vám znemožní použití vedlejší zásuvky kvůli své velikosti. To je nutné brát v potaz.

Čtyři USB

Hlavní předností jsou tedy jeho čtyři USB porty. Dva z nich jsou klasické starší USB-A porty a pak tu máme také dvě moderní USB-C. Z těchto dvou USB-C pak jedno podporuje standard Power Delivery s maximálním výkonem 45 W. Tím pádem s tímto portem lze dobíjet i macbook či jiný notebook s podporou zmíněného standardu.

Celkový maximální výkon celé nabíječky činí 60 W. To znamená, že pokud připojíte do jednoho portu macbook, který si vezme 45 W, zbyde na ostatní porty 15 W. Pokud tedy posléze připojíte ještě tři další telefony, na každý už zbyde výkon jen 5 W, což je ve finále relativně pomalé nabíjení.

Situace, kdy ale zaplníte všechny porty, asi nebude tak častá. Pokud navíc nebudete napájet adaptérem macbook, máte na každé USB zvlášť 15 W, což je slušná hodnota.

Specifikace

Vstupní napětí: 100-240V ~ 50-60Hz

Výstup: USB-C PD 45W, celkem až 60W

Počet USB portů: 4

Barva: bílá

USB porty: 1x USB-C PD, 1x USB-C, 2x USB-A

Rozměry: 6,7 x 6,7 x 8,4 cm

Hmotnost: 190 g

Pokud se podíváme na nabíjení v praxi, tak při připojení do nejvýkonnějšího portu USB-C PD jak přístroj Huawei P40 Pro, tak Xiaomi Mi 10 Pro detekovaly rychlé nabíjení. Standardně v pomalé nabíječce píšou jen „nabíjení“. Na druhou stranu v jejich dodávaném adaptéru píšou „super rychlé nabíjení“, protože u Huawei používají vlastní technologii a Xiaomi dodává rychlejší 65W adaptér. MacBooku Pro 13″ pak pomocí USB PD portu nabijete do dvou hodin, což je velice pěkná hodnota.

Pokud se zaměříme na další konkrétní rychlosti dobíjení, tak iPhone XS při nabíjení přes USB-A Lighting kabel se dobil z 1 % za půl hodiny na 41 procent. Za hodinu se dostal na 73 procent a na 80 procent zhruba za hodinu a deset minut. To je velmi pěkná hodnota, nabíjel jsem z PowerUSB PD jen toto jedno zařízení v tomto případě.

Huawei P40 Pro přes USB-C kabel a konektor USB-C PD se nabil ze 3 procent na 59 % přesně za 1 hodinu. Na 80 procent mu to trvalo 1 hodinu a 23 minut. Plné nabití pak trvalo necelé dvě hodiny. Ve výsledku to vůbec nejsou špatné hodnoty, s výchozím adaptérem však P40 Pro nabijete dvakrát rychleji.

Zhodnocení

Jedná se o zajímavý doplněk pro nabíjení, který ocení především majitelé více chytrých zařízení. Pokud máte třeba krom osobního telefonu ještě ten pracovní, chytré hodinky a Macbook s USB-C, tak všechna tato čtyři zařízení dokážete nabít jedním adaptérem a ušetříte tak místo. Menším mínusem je pak zablokování vedlejší zásuvky při použití klasických „psů“ (prodlužovacích přívodů s více zásuvkami).

Výkon 45 W při napájení přes USB-C PD je více než dostatečný, naopak přes ostatní porty při plném zatížení všech portů může být už 5 W pomalejší. Pokud však budete třeba nabíjet přes noc, ráno se probudíte se všemi čtyřmi zařízeními nabitými a jen s jednou obsazenou zásuvkou v ideálním případě.

Tento adaptér Allocacoc PowerUSB PD 60W můžete zakoupit na stránkách výrobce zde



