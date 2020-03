Test nových PowerCube s bezdrátovým nabíjením nebo WiFi [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnes se v recenzi podíváme na příslušenství nejen k mobilním telefonům. Kostky PowerCube již možná znáte, jedná se o rozbočovač zásuvek. To by ale bylo moc jednoduché pro dnešní test. My se totiž podíváme na dvě novější kostky PowerCube Extended, přičemž jedna má krom zásuvek plochu pro bezdrátové nabíjení a druhá pak integrovaný WiFi modul pro prodloužení nebo vytvoření signálu.

PowerCube Extended USB Wireless Charger A+C

Začneme první z dvojice testovaných produktů, a to kostkou s bezdrátovým nabíjením. Ta nabízí celkem tři klasické zásuvky, na vrchu plochu pro bezdrátové nabíjení a na jedné straně pak konektor USB-A a USB-C. K dispozici je uzemnění, stejně jako dětská pojistka. Kabel vedoucí od kostky má pak délku 1,5 metru.

Bezdrátové nabíjení podporuje standard Qi a jeho maximální nabíjecí výkon je 5 W. To na dnešní dobu není příliš, vcelku běžně dnes telefony podporují minimálně 7,5 W. Kvůli tomu například dobití plné dobití iPhonu Xs trvá přes 3,5 hodiny.

Na rychlé dobíjení to tedy není, na druhou stranu třeba při nabíjení přes noc nižší rychlost ničemu nevadí. Ráno se totiž s plnou kapacitou baterie určitě probudíte, a to třeba i u testovaného Galaxy S20 Ultra s 5000 mAh baterií.

Menší drobností je také relativně malá plocha pro bezdrátovou podložku, což souvisí s kompaktní velikostí samotné kostky. Jde mi hlavně o to, že po položení telefonu jako právě Galaxy S20 Ultra (nebo jiného velkého telefonu) může vcelku snadno nechtěně mobil spadnout. Je to ale opravdu detail, třeba u menšího iPhonu XS tento problém nemám. Pochválit musím, že zelené zvýraznění cívky pro nabíjení je navíc pogumované.

Maximální výkon USB portů je pak 10,5 W (napětí 5 V při proudu 2,1 A). Nabíjení je tak průměrné rychlé a fast charging modul bohužel nepodporuje. Pokud chcete nabíjet rychle, musíte si vzít vlastní adaptér do zásuvky. Tři zásuvky na těle kostky mají totiž více než dostatečnou kapacitu a to 3680 W.

Ačkoliv rychlost nabíjení samotných portů USB a bezdrátového nabíjení by mohla být vyšší, velice se mi líbí všestrannost celé kostky. Pokud třeba jedete na hory nebo dovolenou, nemusíte myslet na všechny adaptéry do zásuvky nebo i kabely, pokud má váš telefon bezdrátové nabíjení.

Výhoda kostek PowerCube Extended je také možnost je nainstalovat ze spodní strany stolu. V balení se k tomu nachází speciální držák, který právě přilepíte zespod stolu. Do toho pak kostku zacvaknete.

Specifikace

Délka kabelu: 1,5 metru

Montážní dok: Ano

Uzemnění: Ano

Dětská pojistka: Ano

Vstupní napětí: 110 – 250 V; 16 A

Počet výstupů: 3

Počet USB portů: 2 x 5 V, (2,1 A)

Výstup pro Wireless nabíjení: 5 V/ 1 A

Shrnutí

PowerCube Extended USB Wireless Charger A+C považuji za skvělý doplněk nejen na cestování. Za cenu 699 Kč získáte prodlužovačku, rozbočovač na tři zásuvky, dvě různé USB a k tomu bezdrátovou nabíječku v jednom. Jediný mínus považuji v pomalejším nabíjení, jak jsem zmiňoval výše.

PowerCube Extended USB Wireless Charger A+C můžete zakoupit zde na stránkách výrobce

PowerCube Extended Wifi

Tato kostka nabízí zase jinou vychytávku oproti té předchozí. Tím hlavním lákadlem je integrovaný WiFi modul. Díky tomu můžete buď rozšířit signál vaší stávající WiFi sítě a nebo vytvořit novou připojením kostky kabelem ke zdroji internetu.

Na těle se tak nachází krom čtyř klasických zásuvek také konektor pro připojení Ethernetového kabelu, tlačítko pro zapnutí/vypnutí WiFi a pěkný ukazatel aktuální rychlosti sítě. Trochu překvapením jsou jeho jednotky, které nejsou Mbit/s (Mbps), ve kterých je obvykle rychlost internetu uváděna. Jednotkou je zde MB/s, tedy logicky osmkrát nižší hodnota než u Mbit/s. Poslední viditelný údaj na těle kostky je počet připojených zařízení k síti.

Nastavení

Prvotní nastavení probíhá po zasunutí do zásuvky připojením na WiFi s názvem „PowerCube |WiFi|.“ Poté se vám otevře nabídka s úvodním nastavením, kde máte na výběr mezi rozšířením aktuální bezdrátové sítě, nebo vytvoření nové. V druhém kroku pak vyberete vaši síť a zadáte k ní heslo. Posléze též vyplníte název a heslo WiFi sítě, kterou bude kostka vysílat.

Druhá možnost (Access Point) se hodí pokud máte modem bez WiFi nebo třeba k vytvoření bezdrátové pro hosty. Tlačítkem na zařízení lze síť zapnout/vypnout. Kostka podporuje WiFi 802.11 b/g/n pouze frekvence 2,4 GHz, což je škoda. Chybí jak podpora novější WiFi standardu 802.11ac (WiFi 5), tak frekvence 5 GHz.

Praxe

Pro otestování jsem PowerCube umístil místo mého standardního WiFi repeateru TP-Link RE200 AC750. Pro zjištění rychlosti jsem provedl celkem 5 testů pomocí aplikace Speedtest.net pro každé zařízení a výsledné rychlosti Download a Upload jsem zprůměroval. Měření probíhalo ve vedlejší místnosti na iPhonu XS.

PowerCube Extended – download: 19,34 Mbps, upload: 20,24 Mbps

– download: 19,34 Mbps, upload: 20,24 Mbps TP-Link RE200 AC750 – download: 21,68 Mbps, upload: 28,58 Mbps

Naměřené rychlosti jsou velmi podobné, pouze upload je na TP-Linku lepší. Na druhou stranu repeater TP-Link RE200 podporuje novější standardy WiFi (ac) a 5 GHz pásmo, přičemž jeho cena (800 Kč) je nižší než kostky.

Vcelku překvapivě také po měsíci užívání přestal fungovat jeden segment při zobrazování počtu připojených zařízení na kostce. To můžete vidět na obrázku výše, kde číslo 2 není celé zobrazeno (stejný problém je i při jiných číslech používající daný segment).

Specifikace

Počet zásuvek: 4 (16A, 250V)

Prodlužovací kabel: ano, délka 1,5 metru

Uzemnění: ano

Dětská pojistka: ano

Montážní dok: ano, v balení

ON/OFF funkce: ano (pro resetování zařízení podržte 5 vteřin)

Rychlost WiFi přenosu: 300 Mbps

Internet protokol: TCP/IP

Standardy: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Bezpečnostní protokol (šifrování): 802.11i (WPA, WPA2)

Funkce: repeater, AP (Access Point)

Spotřeba energie: ≤ 2,5W

Shrnutí

PowerCube Extended WiFi bych doporučil především uživatelům, kteří přesně vědí kam ho umístit. Hodit se může třeba k prodloužení WiFi hotspotu z telefonu například na zahradu nebo do dalších místností. Výhodou oproti klasickým WiFi opakovačům (repeater) je to, že vám nezabere zásuvku a naopak vám ještě další tři vytvoří. Využít ho můžete ale i pro vytvoření signálu WiFi, tedy jako jednoduchý router.

Menším mínusem je podpora pouze 2,4 GHz WiFi, pásmo 5 GHz bohužel chybí, což při ceně 1059 Kč zamrzí. Pokud chcete jen prodloužit WiFi signál, bude asi lepší volba klasický repeater, který je levnější a nabídne lepší specifikace. Jestli ale chcete i více zásuvek, PowerCube jako řešení vše v jednom dobře poslouží.

PowerCube Extended WiFi můžete zakoupit zde na stránkách výrobce



