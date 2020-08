Snapchat kopíruje funkci TikToku

Zdroj: Snapchat

Snapchat již brzy umožní uživatelům přidat hudbu k nahraným videím, a to po vzoru aplikace TikTok. S touto informací přišla společnost chvíli poté, co Donal Trump (prezident USA) pohrozil zákazem TikToku. I samotný Instagram pracuje na vlastním konkurenčním nástroji, který by dokázal TIkTok nahradit.

Snapchat ale nebude plně konkurovat

Snapchat uvedl, že svou funkci bude rozšiřovat na podzim a k dispozici bude pro všechny anglicky mluvící uživatele. Poprvé se nástroj objeví na Novém Zélandu a v Austrálii. Nutno podotknout, že funkce by mohla umožnit Snapchatu získat novou energii a kreativitu, kterou uživatelé přenášejí do TikToku. Nezdá se ale, že by funkce měla být plně konkurenční TikToku.

Prozatím se zdá, jako by to nebyl zdroj videí postavených na hudbě. Dokonce nebude existovat způsob, jak si zobrazit další videa se stejnou skladbou – hlavní funkce, která TikTok vystihuje. Mluvčí Snapchatu zdůraznil, že je funkce navržena pro sdílení hudby se skutečnými přáteli. Veškerá hudba bude licencována od společnosti Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Merlin a dalších.

Zdroj: theverge.com

