Vivo si pohrává s rotujícím displejem

Za poslední roky jsme mohli vidět mnoho pokusů výrobců mobilních telefonů v rámci designu. Zkoušela se modulární technologie, ale ta neuspěla, respektive vymizela z trhu a dnes se jí již nikdo nevěnuje. Dále se výrobci pokouší schovat přední kameru, aby nenarušovala displej. Samsung i Asus zkoušeli rotační kamery, kdy zadní foťák lze přetočit, aby posloužil i jako selfie kamera. Dokonce na trhu najdeme několik modelů, kde byl použit sekundární displej na zadní straně pro náhled při selfie focení. Vivo si ale pohrává s trochu odvážnějším konceptem.

Dva displeje jako jeden

Výrobci mobilních telefonů si často patentují nejrůznější technologie a také designové postupy. Vivo si zaregistrovalo novou technologii, která ukazuje zařízení se dvěma displeji. V základu by se měl nabízet nenarušený pohled na přední stranu s maximálním využitím plochy pro zobrazení dat.

Spodní část je ale tvořena menším displejem, který bude možné přetočit na zadní stranu. Hned by vás napadlo, že by se tento menší sekundární panel dal použít pro lepší vyfocení selfie snímků pomocí zadní sestavy kamer. Možná společnost najde i jiné využití, například pro zobrazení notifikací, nebo jako náhled pro ty, které fotíte. Možná společnost najde i jiné možnosti, ale nás nenapadá další praktické využití.

Vivo je možná v našich končinách méně známá společnost, ale rozhodně se nebojí přijít s reálným konceptem, který ukáže světu, co je možné vytvořit. V tomto případě se ale asi nebude jednat o praktickou technologii. Cokoliv, co se nějak pohybuje, selže rychleji, nebo dojde k únavě materiálu. Výhodně by bylo umístění sekundárního displeje na zadní stranu rovnou.

