YouTube Studio pro Android dostává dark mode

Navzdory skutečnosti, že samostatná aplikace YouTube disponuje funkcí tmavého režimu již nějakou dobu, nově se dostává také na platformu YouTube Studio. Tmavý režim si tak budete moci vychutnat i v této mobilní aplikaci.

YouTube Studio podporuje tmavý režim

Aktualizace je již nyní k dispozici ke stažení zdarma, přičemž hlavní funkce, tj. tmavý režim, se nachází ve verzi 20.26.101. Vzhledem k tomu, že téměř celý katalog Google aplikací již tmavý režim nabízí po dlouhou dobu, označujeme aktualizaci YouTube Studio za opožděnou.

Ačkoliv jsme se tmavého režimu konečně dočkali, je třeba upozornit na možné frustrace. Aplikace totiž nedokáže sledovat vaše systémové nastavení. V praxi to znamená, že budete muset přepínat tmavý nebo standardní světlý režim manuálně v nastavení aplikace. Na druhou stranu, většina uživatelů má tendenci držet se jednoho jediného režimu, takže by to nemusel být příliš velký problém.

Podpora režimu dle systémového nastavení je ale věc, kterou bychom rádi v budoucnu v aplikaci viděli. Na operačním systému Android je vidno, že aplikace potřebuje ještě dotáhnout do konce. Sice jsou rychlé statistiky a podobně krásně výrazné a přehledné, některé části potřebují úplné přepracování uživatelského rozhraní.

