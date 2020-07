Xiaomi Redmi 9 bude prodáván pod značkou POCO

Redmi 9; Zdroj: Xiaomi

Zařízení pod názvem Xiaomi Redmi 9 bylo oficiálně uvedeno na trh už před několika týdny (v Evropě). Telefon dorazil s velkou 5020mAh baterií s podporou až 18W nabíjení. K dispozici je také procesor od firmy MediaTek, jen Xiaomi použilo slabší model Helio G80. Před Redmi 9 se na trhu objevil také Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro. Očekává se, že Redmi 9 bude k dispozici na všech trzích, ovšem prodáván pravděpodobně bude pod brandem POCO.

Redmi 9 oficiálně, cena začíná na 149 eurech

Xiaomi Redmi 9 jako POCO F2 Pro

Ačkoliv je POCO již samostatná značka, stále je úzce integrována s Xiaomi. Tento brand je velmi populární hlavně v Indii a stále sdílí svou ideu s OEM výrobcem Xiaomi, takže není divu, když se na trhu objeví dvě stejná zařízení. A to by mohl být případ také Redmi 9, který by se na určitých trzích měl prodávat jako POCO M2 Pro.

Žádné rozdíly ale nehledejme. Nabídne stejné konstrukční parametry, hardwarové specifikace a funkce. Sluší se říci, že s tímto procesním prodejem má Xiaomi a POCO již zkušenosti. V podstatě Redmi K30 je v Indii prodáváno pod značkou POCO X2. Je tedy velmi pravděpodobné, že se podobný marketingový případ znovu objeví.

Důkazem toho je mimo jiné číselný model M2004J19, který se nyní dočkal důležité certifikace od Wi-Fi Alliance a Bluetooth SIG. Není však stále jisté, na jakých trzích bude telefon prodáván pod značkou POCO. Brzy bychom se vše měli oficiálně dozvědět přímo od Xiaomi / POCO.

