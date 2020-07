Twitter Gryphon je nový projekt zaměřený na předplatné

Zdroj: wallpaperflare.com

Čím dál více se prosazují služby, které nabízí možnost předplatného. Nemyslíme jen streamovací platformy, díky kterým za poplatek máte přístup k hudbě nebo filmům, případně obojímu. Na trhu jsou i formy, kdy za měsíční částku získáte například exkluzivní obsah, bonusové funkce, případně celou službu bez reklam. Jak se ukazuje, Twitter chce prozkoumat tuto oblast a začíná vytvářet projekt Gryphon.

Gryphon jako budoucnost?

O novém projektu společnost Twitter informuje skrze nabídku práce, která láká vývojáře na zapojení se do vývoje. Zde společnost přímo uvádí, že kódové označení je Gryphon a vysvětluje, na čem se vůbec bude pracovat. Twitter není nijak konkrétní, ale v nabídce uvádí, že by se mělo jednat o platební systém se zaměřením na předplatné.

Už jen z tohoto lehkého popisu by se dalo soudit, že Twitter zvažuje zavedení nějaké formy předplatného pro svou sociální síť. Jednalo by se o logický krok, ale otázkou je, za co by uživatelé měli platit. Nabízí se například odstranění reklamy z aplikací a webu, ale to by byl nedostatečný bonus. Mohlo by se jednat o dodatečné služby nebo funkce, ale nabízí se ještě jedna alternativa.

Twitter může pracovat na novém projektu, do kterého zapojí další služby a poskytovatele obsahu. Případně by nová služba byla jen platformou pro ostatní společnosti. Zde by následně mohl Twitter vydělávat na procentech z poplatků. Na upřesnění si budeme muset počkat, ale již nyní můžeme konstatovat, že se nebude jednat o malý projekt. V nabídce práce se totiž píše, že vývojář bude součástí rozsáhlého týmu, která se bude nacházet ve městě Londýn, San Francisko, Boston a New York.

