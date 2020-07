Smarty hlásí mega výprodej příslušenství! [sponzorovaný článek]

U Smarty probíhá mega letní výprodej. Veškeré příslušenství k vašemu zařízení můžete v obchodě najít se slevou až 90 %. Teprve díky správnému příslušenství objevíte všechny možnosti, které vám váš mobilní telefon, tablet nebo počítač nabízí.

Od pátku do neděle, to je od 24.7.2020 do 26.7.2020, máte možnost získat další 50% slevu na již zlevněné příslušenství. Má to ale malý háček, musíte při nákupu použít slevový kód EXTRA50P. Za zmínku rozhodně stojí řemínky pro chytré hodinky Apple Watch, powerbanky, brašny a další. Pojďme si představit několik zajímavých produktů, které za to stojí.

Smarty: Tvrzené sklo

Pokud patříte mezi uživatelé právě koupeného nového iPhonu, pravděpodobně nechcete, aby se vám během chvíle poškrábalo přední sklo. Je dobré svého nového mazlíčka hýčkat a bezpečně s ním zacházet. Bohužel taková péče něco málo stojí, většina kvalitních tvrzených skel se pohybuje okolo 500 Kč a výše.

Jelikož nabízí Smarty akci, můžete takové kvalitní tvrzené sklo získat z původních 895 Kč za doslova hubičku – pouhých 49 Kč! Pokud při nákupu zadáte kód EXTRA50P, máte ochranu telefonu za cenu jedné zmrzliny. A to už je více než hezká nabídka. Kupujte ZDE.

Powerbanka

Jelikož je období, kdy se všichni snažíme cestovat, často se můžeme dostat na místa, kde není žádná zásuvka – například při stanování a podobně. Přijde tedy vhod sáhnout po alternativě v podobě přenosné powerbanky.

Dnešní powerbanky nabízí opravdu obrovské kapacity, takže se nemusíte bát, že byste telefon nabili pouze dvakrát nebo třikrát. Smarty ve svém katalogu nabízí powerbanky i s 20 000mAh kapacitou. To je velikost, která vám vystačí na několikadenní dobíjení vašeho telefonu.

Powerbanek nabízí internetový obchod celou řadu, takže si můžete vybírat podle barvy, materiálu a kapacity baterie. Nezapomeňte vždy při nákupu přidat kód EXTRA50P, který vám cenu sníží o dalších 50 %. Kupujte ZDE

